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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Уфа
Амкар-Пермь - Уфа: обзор матча 08 августа 2017
Амкар-Пермь
08.08.2017, вторник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Уфа
89'
Желтая карточка
П. Аликин
88'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Стоцкий
Замена
А. Гасилин
️️️️
А. Милькович
83'
79'
Желтая карточка
Б. Йокич
72'
Замена
О. Ваньек
️️️️
И. Абдулавов
69'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
А. Засеев
Замена
С. Баланович
️️️️
Я. Гол
69'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Салугин
59'
Желтая карточка
П. Занев
52'
Желтая карточка
А. Милькович
25'
Пенальти не реализован!
Д. Бодул
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
20
Павел Комолов
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
3-4-1-2
25
Нигматуллин
3
Сиваков
6
Конде
3
Зайцев
30
Идову
11
Занев
5
Гол
2
Милькович
7
Рязанцев
77
Салугин
10
Бодул
3-4-2
31
Беленов
5
Табидзе
4
Никитин
3
Аликин
89
Стоцкий
13
Засеев
55
Карп
5
Йокич
44
Игбун
99
Абдулавов
77
Салугин
77
Костюков
77
Костюков
77
Салугин
5
Гол
23
Баланович
23
Баланович
5
Гол
2
Милькович
19
Гасилин
19
Гасилин
2
Милькович
13
Засеев
8
Сысуев
8
Сысуев
13
Засеев
89
Стоцкий
57
Кротов
57
Кротов
89
Стоцкий
99
Абдулавов
90
Ваньек
90
Ваньек
99
Абдулавов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Уфа
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
20
Павел Комолов
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
20
Павел Комолов
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Амкар-Пермь - Уфа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
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Амкар-Пермь
4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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