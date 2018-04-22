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Тосно - Амкар-Пермь
Тосно - Амкар-Пермь: обзор матча 22 апреля 2018
Тосно
22.04.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
17'
А. Рязанцев (П)
90+2'
М. Костюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Амкар-Пермь
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
М. Костюков
90'
+1
Желтая карточка
А. Нигматуллин
88'
Замена
М. Костюков
️️️️
Я. Гол
87'
Желтая карточка
Я. Гол
87'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
Замена
Рикардиньо
️️️️
Н. Роша
82'
Желтая карточка
А. Буйволов
77'
76'
Замена
Ф. Браун Форбс
️️️️
Д. Бодул
Желтая карточка
Р. Мирзов
73'
71'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
П. Комолов
Замена
М. Палиенко
️️️️
И. Жигулев
56'
Замена
Н. Труйич
️️️️
Г. Мелкадзе
34'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Рязанцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
5
Нуну Роша
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Александр Карницкий
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
11
Рикардиньо
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
77
Никола Труйич
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
4-3-3
1
Юрченко
25
Буйволов
20
Дугалич
18
Сухарев
34
Маргасов
21
Галиулин
4
Полетанович
10
Жигулев
27
Мирзов
77
Мелкадзе
5
Роша
4-2-3-1
25
Нигматуллин
30
Идову
21
Белоруков
3
Сиваков
11
Занев
2
Милькович
5
Гол
77
Гащенков
7
Рязанцев
20
Комолов
10
Бодул
10
Жигулев
99
Палиенко
99
Палиенко
10
Жигулев
5
Роша
11
Рикардиньо
11
Рикардиньо
5
Роша
77
Мелкадзе
77
Труйич
77
Труйич
77
Мелкадзе
5
Гол
77
Костюков
77
Костюков
5
Гол
10
Бодул
26
Браун Форбс
26
Браун Форбс
10
Бодул
20
Комолов
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
20
Комолов
Остались в запасе
Тосно
Амкар-Пермь
92
Алексей Скворцов
ЦФ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Александр Карницкий
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Александр Карницкий
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Тосно - Амкар-Пермь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Петровский
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