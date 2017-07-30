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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Ростов
Амкар-Пермь - Ростов: обзор матча 30 июля 2017
Амкар-Пермь
30.07.2017, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
66'
А. Зуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ростов
Желтая карточка
Я. Гол
90'
+2
88'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
В. Дядюн
81'
Желтая карточка
А. Юсупов
Замена
А. Гасилин
️️️️
Д. Бодул
80'
76'
Замена
Ж. Маер
️️️️
Т. Калачев
Замена
С. Баланович
️️️️
Р. Гиголаев
74'
Замена
М. Костюков
️️️️
П. Комолов
69'
67'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Зуев
66'
ГОЛ! 0:1!
А. Зуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Ростов
79
Данила Ермаков
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-2-3-2
25
Нигматуллин
30
Идову
3
Сиваков
6
Конде
5
Гол
2
Милькович
13
Гиголаев
7
Рязанцев
20
Комолов
11
Прокофьев
10
Бодул
3-3-2-1-1
30
Песьяков
32
Мевля
15
Ингасон
16
Вилюш
18
Паршивлюк
8
Гацкан
19
Устинов
2
Калачев
4
Юсупов
17
Зуев
17
Дядюн
20
Комолов
77
Костюков
77
Костюков
20
Комолов
13
Гиголаев
23
Баланович
23
Баланович
13
Гиголаев
10
Бодул
19
Гасилин
19
Гасилин
10
Бодул
2
Калачев
37
Маер
37
Маер
2
Калачев
17
Зуев
19
Байрамян
19
Байрамян
17
Зуев
17
Дядюн
14
Шомуродов
14
Шомуродов
17
Дядюн
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ростов
38
Василий Алейников
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
38
Василий Алейников
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Амкар-Пермь - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов (Москва)
Дмитрий Сафьян (Москва)
Резервный судья:
Игорь Панин (Московская область)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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