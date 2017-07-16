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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Амкар-Пермь
Ахмат - Амкар-Пермь: обзор матча 16 июля 2017
Ахмат
16.07.2017, воскресенье, 21:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
39'
Л. Жаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Амкар-Пермь
90'
+2
Желтая карточка
А. Гасилин
Желтая карточка
Х. Кадыров
85'
Желтая карточка
Раванелли
80'
79'
Желтая карточка
П. Занев
Замена
Раванелли
️️️️
Л. Жаба
78'
77'
Желтая карточка
М. Костюков
69'
Замена
А. Гасилин
️️️️
С. Прокофьев
Замена
Х. Кадыров
️️️️
М. Митришев
67'
57'
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
А. Милькович
46'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Рязанцев
ГОЛ! 1:0!
Л. Жаба
Пас отдал
М. Митришев
39'
15'
Желтая карточка
М. Сиваков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
12
Раванелли
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
38
Василий Алейников
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Городов
5
Мохаммади
4
Анхель
13
Семенов
14
Сампайо
40
Уциев
19
Иванов
8
Лео Жаба
95
Митришев
9
Балай
4-2-2-2
25
Нигматуллин
11
Занев
3
Зайцев
3
Сиваков
30
Идову
2
Милькович
5
Гол
20
Комолов
7
Рязанцев
10
Бодул
11
Прокофьев
8
Лео Жаба
12
Раванелли
12
Раванелли
8
Лео Жаба
95
Митришев
10
Кадыров
10
Кадыров
95
Митришев
7
Рязанцев
77
Костюков
77
Костюков
7
Рязанцев
2
Милькович
13
Гиголаев
13
Гиголаев
2
Милькович
11
Прокофьев
19
Гасилин
19
Гасилин
11
Прокофьев
Остались в запасе
Ахмат
Амкар-Пермь
7
Бернард Бериша
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
38
Василий Алейников
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
7
Бернард Бериша
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
38
Василий Алейников
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
1
Дмитрий Хомич
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Ахмат - Амкар-Пермь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Егор Болховитин (Ленинградская область)
Резервный судья:
Дмитрий Недвижай (Ставрополь)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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