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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - ЦСКА
Амкар-Пермь - ЦСКА: обзор матча 08 сентября 2017
Амкар-Пермь
08.09.2017, пятница, 17:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
52'
Т. Жамалетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - ЦСКА
90'
+3
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Дзагоев
Вторая желтая
Б. Идову
90'
Желтая карточка
Б. Идову
84'
84'
Желтая карточка
К. Кучаев
83'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Т. Жамалетдинов
Замена
А. Шаваев
️️️️
П. Комолов
78'
77'
Желтая карточка
П. Вернблум
68'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Витиньо
Замена
М. Гащенков
️️️️
Я. Гол
62'
Желтая карточка
П. Занев
56'
Замена
С. Баланович
️️️️
А. Рязанцев
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
Т. Жамалетдинов
Пас отдал
А. Дзагоев
Желтая карточка
Д. Белоруков
45'
+1
Желтая карточка
Я. Гол
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПЗ
5
Януш Гол
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
30
Брайан Идову
ПП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦП
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
32
Иван Мельников
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
3-2-4-1
25
Нигматуллин
3
Зайцев
6
Конде
21
Белоруков
11
Занев
2
Милькович
5
Гол
20
Комолов
7
Рязанцев
30
Идову
10
Бодул
3-3-2-2
35
Акинфеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
14
Набабкин
66
Дзагоев
75
Жамалетдинов
10
Головин
11
Витиньо
7
Рязанцев
23
Баланович
23
Баланович
7
Рязанцев
20
Комолов
8
Шаваев
8
Шаваев
20
Комолов
5
Гол
77
Гащенков
77
Гащенков
5
Гол
75
Жамалетдинов
18
Кучаев
18
Кучаев
75
Жамалетдинов
66
Дзагоев
80
Хосонов
80
Хосонов
66
Дзагоев
11
Витиньо
63
Чалов
63
Чалов
11
Витиньо
Остались в запасе
Амкар-Пермь
ЦСКА
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
32
Иван Мельников
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
32
Иван Мельников
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Амкар-Пермь - ЦСКА
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
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3 : 0
10.10.2026
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1 : 2
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Сергей Куликов (Саранск)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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