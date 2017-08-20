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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Зенит
Амкар-Пермь - Зенит: обзор матча 20 августа 2017
Амкар-Пермь
20.08.2017, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
61'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Зенит
90'
+1
Желтая карточка
А. Лунев
87'
Замена
Л. Нету
️️️️
Д. Кузяев
85'
Желтая карточка
М. Краневиттер
81'
Замена
А. Панюков
️️️️
Д. Полоз
Замена
Я. Гол
️️️️
А. Милькович
78'
66'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
С. Дриусси
Замена
М. Гащенков
️️️️
П. Комолов
65'
Желтая карточка
Б. Идову
63'
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Пас отдал
Д. Полоз
Замена
Д. Бодул
️️️️
А. Гасилин
34'
Травма
А. Гасилин
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Секу Конде
ЛАЗ
30
Брайан Идову
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
11
Петар Занев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
3
Михаил Сиваков
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
38
Василий Алейников
ОП
5
Януш Гол
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-3-2-1
25
Нигматуллин
23
Баланович
3
Зайцев
11
Занев
30
Идову
6
Конде
3
Сиваков
2
Милькович
20
Комолов
7
Рязанцев
19
Гасилин
4-1-1-3-1
99
Лунев
8
Смольников
20
Иванович
2
Маммана
4
Кришито
5
Паредес
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Ерохин
7
Полоз
9
Кокорин
2
Милькович
5
Гол
5
Гол
2
Милькович
20
Комолов
77
Гащенков
77
Гащенков
20
Комолов
19
Гасилин
10
Бодул
10
Бодул
19
Гасилин
14
Кузяев
13
Нету
13
Нету
14
Кузяев
9
Дриусси
5
Краневиттер
5
Краневиттер
9
Дриусси
7
Полоз
11
Панюков
11
Панюков
7
Полоз
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Зенит
77
Михаил Костюков
ПВ
38
Василий Алейников
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
38
Василий Алейников
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Амкар-Пермь - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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