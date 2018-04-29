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Амкар-Пермь - Спартак
Амкар-Пермь - Спартак: обзор матча 29 апреля 2018
Амкар-Пермь
29.04.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
8'
С. Боккетти
81'
С. Ханни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Спартак
81'
ГОЛ! 0:2!
С. Ханни
Пас отдал
М. Пашалич
Замена
Ф. Браун Форбс
️️️️
А. Рязанцев
72'
Замена
А. Оланаре
️️️️
Д. Бодул
64'
Замена
М. Костюков
️️️️
С. Эзатолахи
64'
46'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Н. Максимович
Желтая карточка
М. Сиваков
43'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
42'
41'
Замена
С. Ханни
️️️️
З. Луиш
Желтая карточка
П. Комолов
31'
31'
Желтая карточка
С. Боккетти
28'
Желтая карточка
А. Тимофеев
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Боккетти
Пас отдал
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Петар Занев
ЛАЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
30
Брайан Идову
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
6
Саид Эзатолахи
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Павел Комолов
АП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛАЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПАЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
14
Сергей Еременко
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Марио Пашалич
АП
19
Александр Самедов
ПП
3-3-2-1-1
25
Нигматуллин
21
Белоруков
30
Идову
3
Сиваков
11
Занев
6
Эзатолахи
2
Милькович
77
Гащенков
7
Рязанцев
20
Комолов
10
Бодул
3-4-1-1-1
57
Селихов
16
Боккетти
52
Максимович
2
Кутепов
38
Ещенко
94
Тимофеев
20
Фернандо
10
Мельгарехо
47
Зобнин
10
Промес
29
Зе Луиш
6
Эзатолахи
77
Костюков
77
Костюков
6
Эзатолахи
7
Рязанцев
26
Браун Форбс
26
Браун Форбс
7
Рязанцев
10
Бодул
80
Оланаре
80
Оланаре
10
Бодул
29
Зе Луиш
94
Ханни
94
Ханни
29
Зе Луиш
52
Максимович
8
Пашалич
8
Пашалич
52
Максимович
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Спартак
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
35
Леонид Миронов
ЦЗ
14
Сергей Еременко
ЦП
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
19
Александр Самедов
ПП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Остались в запасе
35
Леонид Миронов
ЦЗ
14
Сергей Еременко
ЦП
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
19
Александр Самедов
ПП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Амкар-Пермь - Спартак
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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