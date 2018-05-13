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Амкар-Пермь - Ахмат
Амкар-Пермь - Ахмат: обзор матча 13 мая 2018
Амкар-Пермь
13.05.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ахмат
Желтая карточка
Д. Бодул
84'
Желтая карточка
М. Костюков
82'
77'
Замена
А. Мбенг
️️️️
А. Швец
Замена
Ф. Огуде
️️️️
С. Баланович
74'
64'
Замена
Б. Бериша
️️️️
М. Митришев
Замена
М. Костюков
️️️️
Ф. Браун Форбс
64'
60'
Замена
О. Иванов
️️️️
Б. Балай
Замена
Д. Бодул
️️️️
С. Конде
60'
51'
Красная карточка
В. Анхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Фегор Огуде
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Ахмат
13
Александр Шепляков
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
3-4-2
25
Нигматуллин
21
Белоруков
3
Сиваков
6
Конде
30
Идову
26
Браун Форбс
5
Гол
2
Милькович
77
Гащенков
7
Рязанцев
3-2-3-1-1
1
Городов
4
Анхель
2
Родолфо
5
Мохаммади
13
Семенов
3
Плиев
11
Исмаэл
0
Швец
13
Гиголаев
95
Митришев
9
Балай
26
Браун Форбс
77
Костюков
77
Костюков
26
Браун Форбс
23
Баланович
8
Огуде
8
Огуде
23
Баланович
6
Конде
10
Бодул
10
Бодул
6
Конде
95
Митришев
7
Бериша
7
Бериша
95
Митришев
9
Балай
19
Иванов
19
Иванов
9
Балай
0
Швец
11
Мбенг
11
Мбенг
0
Швец
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ахмат
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
20
Павел Комолов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
10
Идрис Умаев
ЦФ
13
Александр Шепляков
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
20
Павел Комолов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Остались в запасе
10
Идрис Умаев
ЦФ
13
Александр Шепляков
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Статистика матча Амкар-Пермь - Ахмат
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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