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Зенит - Амкар-Пермь
Зенит - Амкар-Пермь: обзор матча 03 марта 2018
Зенит
03.03.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Амкар-Пермь
90'
+7
Вторая желтая
Н. Зайцев
Замена
М. Мевля
️️️️
Э. Ригони
90'
+7
Вторая желтая
Д. Кришито
90'
+4
Желтая карточка
Л. Паредес
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
А. Нигматуллин
82'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
Желтая карточка
Д. Кришито
78'
77'
Замена
Д. Бодул
️️️️
А. Оланаре
75'
Замена
Ф. Огуде
️️️️
Ф. Браун Форбс
Желтая карточка
А. Заболотный
72'
Вторая желтая
А. Ерохин
67'
66'
Замена
Б. Идову
️️️️
А. Рязанцев
Замена
А. Заболотный
️️️️
С. Дриусси
64'
Замена
Э. Ригони
️️️️
М. Оздоев
53'
26'
Желтая карточка
М. Гащенков
22'
Желтая карточка
Н. Зайцев
Желтая карточка
А. Ерохин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Петар Занев
ЛАЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
77
Михаил Гащенков
ОП
6
Саид Эзатолахи
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Фелисио Браун Форбс
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Лунев
4
Кришито
20
Иванович
2
Маммана
8
Смольников
5
Паредес
14
Кузяев
21
Оздоев
9
Дриусси
21
Ерохин
9
Кокорин
3-4-1-2
25
Нигматуллин
21
Белоруков
3
Зайцев
3
Сиваков
2
Милькович
77
Гащенков
6
Эзатолахи
11
Занев
7
Рязанцев
80
Оланаре
26
Браун Форбс
Ригони
32
Мевля
32
Мевля
Ригони
21
Оздоев
24
Ригони
24
Ригони
21
Оздоев
9
Дриусси
91
Заболотный
91
Заболотный
9
Дриусси
7
Рязанцев
30
Идову
30
Идову
7
Рязанцев
26
Браун Форбс
8
Огуде
8
Огуде
26
Браун Форбс
80
Оланаре
10
Бодул
10
Бодул
80
Оланаре
Остались в запасе
Зенит
Амкар-Пермь
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
70
Антон Гооге
ЦФ
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
70
Антон Гооге
ЦФ
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Зенит - Амкар-Пермь
4
2
1
4
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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