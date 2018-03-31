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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Локомотив
Амкар-Пермь - Локомотив: обзор матча 31 марта 2018
Амкар-Пермь
31.03.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
48'
А. Оланаре (П)
59'
А. Оланаре
17'
М. Фернандеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Локомотив
90'
+1
Вторая желтая
И. Денисов
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
Я. Гол
78'
73'
Замена
Эдер
️️️️
Ари
Замена
Д. Бодул
️️️️
А. Оланаре
65'
ГОЛ! 2:1!
А. Оланаре
Пас отдал
П. Занев
59'
52'
Желтая карточка
И. Денисов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Оланаре
48'
46'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
А. Миранчук
Замена
С. Конде
️️️️
М. Сиваков
46'
Желтая карточка
А. Милькович
36'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
39
Ари
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
24
Эдер
ЦФ
3-2-4-1
25
Нигматуллин
11
Занев
3
Сиваков
30
Идову
5
Гол
2
Милькович
7
Рязанцев
20
Комолов
77
Гащенков
8
Огуде
80
Оланаре
4-1-1-2-2
1
Гилерме
20
Игнатьев
39
Пейчинович
4
Кверквелия
31
Рыбус
27
Денисов
99
Фернандеш
21
Миранчук
59
Миранчук
8
Фарфан
39
Ари
3
Сиваков
6
Конде
6
Конде
3
Сиваков
5
Гол
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
5
Гол
80
Оланаре
10
Бодул
10
Бодул
80
Оланаре
21
Миранчук
18
Коломейцев
18
Коломейцев
21
Миранчук
39
Ари
24
Эдер
24
Эдер
39
Ари
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Локомотив
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Амкар-Пермь - Локомотив
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
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Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Алексей Амелин (Тула)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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