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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Краснодар
Амкар-Пермь - Краснодар: обзор матча 10 декабря 2017
Амкар-Пермь
10.12.2017, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Краснодар
57'
Ф. Браун Форбс
13'
А. Грицаенко
32'
И. Игнатьев
46'
В. Классон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Краснодар
90'
Замена
И. Жигулев
️️️️
М. Перейра
72'
Желтая карточка
А. Мартынович
Замена
С. Прокофьев
️️️️
Н. Зайцев
70'
Желтая карточка
Д. Бодул
59'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Браун Форбс
Пас отдал
Б. Идову
57'
Замена
Я. Гол
️️️️
С. Эзатолахи
55'
Замена
Ф. Браун Форбс
️️️️
М. Костюков
55'
46'
ГОЛ! 0:3!
В. Классон
Пас отдал
И. Игнатьев
32'
ГОЛ! 0:2!
И. Игнатьев
Пас отдал
В. Классон
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Грицаенко
Пас отдал
Р. Шишкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
94
Вандерсон
РФ
3-2-3-1-1
25
Нигматуллин
6
Конде
3
Зайцев
21
Белоруков
11
Занев
30
Идову
6
Эзатолахи
20
Комолов
8
Огуде
77
Костюков
10
Бодул
4-1-3-1-1
88
Синицын
98
Петров
27
Грицаенко
14
Мартынович
49
Шишкин
77
Каборе
18
Газинский
10
Мамаев
10
Перейра
7
Классон
18
Игнатьев
77
Костюков
26
Браун Форбс
26
Браун Форбс
77
Костюков
6
Эзатолахи
5
Гол
5
Гол
6
Эзатолахи
3
Зайцев
11
Прокофьев
11
Прокофьев
3
Зайцев
10
Перейра
10
Жигулев
10
Жигулев
10
Перейра
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Краснодар
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
2
Александар Милькович
ПАЗ
32
Иван Мельников
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
23
Михайло Ристич
ЛЗ
39
Матвей Сафонов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
2
Александар Милькович
ПАЗ
32
Иван Мельников
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
39
Матвей Сафонов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Амкар-Пермь - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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