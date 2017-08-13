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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Амкар-Пермь
Краснодар - Амкар-Пермь: обзор матча 13 августа 2017
Краснодар
13.08.2017, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
25'
В. Классон
76'
М. Гащенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Амкар-Пермь
90'
+2
Желтая карточка
А. Нигматуллин
83'
Желтая карточка
М. Костюков
Замена
Вандерсон
️️️️
Жоаозиньо
78'
76'
ГОЛ! 1:1!
М. Гащенков
73'
Замена
Я. Гол
️️️️
С. Баланович
Замена
Р. Шишкин
️️️️
Ш. Каборе
61'
46'
Замена
М. Гащенков
️️️️
П. Комолов
46'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Рязанцев
Замена
П. Мамаев
️️️️
И. Игнатьев
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Классон
Пас отдал
М. Перейра
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
20
Павел Комолов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Краснодар
1
Евгений Латышонок
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
38
Василий Алейников
ОП
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
4-1-3-1-1
39
Сафонов
55
Янбаев
4
Гранквист
14
Мартынович
23
Ристич
77
Каборе
22
Жоаозиньо
18
Газинский
10
Перейра
7
Классон
18
Игнатьев
3-3-2-1
25
Нигматуллин
6
Конде
3
Зайцев
3
Сиваков
2
Милькович
11
Занев
30
Идову
20
Комолов
7
Рязанцев
10
Бодул
77
Каборе
49
Шишкин
49
Шишкин
77
Каборе
18
Игнатьев
10
Мамаев
10
Мамаев
18
Игнатьев
22
Жоаозиньо
94
Вандерсон
94
Вандерсон
22
Жоаозиньо
7
Рязанцев
77
Костюков
77
Костюков
7
Рязанцев
23
Баланович
5
Гол
5
Гол
23
Баланович
20
Комолов
77
Гащенков
77
Гащенков
20
Комолов
Остались в запасе
Краснодар
Амкар-Пермь
1
Евгений Латышонок
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
38
Василий Алейников
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Остались в запасе
38
Василий Алейников
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
8
Алихан Шаваев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Краснодар - Амкар-Пермь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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