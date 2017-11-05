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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Анжи
Амкар-Пермь - Анжи: обзор матча 05 ноября 2017
Амкар-Пермь
05.11.2017, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Анжи
12'
М. Костюков
5'
И. Маркелов
28'
И. Маркелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Анжи
90'
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
А. Прудников
86'
Замена
М. Эльмурзаев
️️️️
О. Данченко
84'
Желтая карточка
А. Кацаев
84'
Замена
А. Хубулов
️️️️
А. Кацаев
78'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
Замена
Ф. Браун Форбс
️️️️
М. Костюков
76'
Желтая карточка
М. Гащенков
73'
63'
Вторая желтая
И. Маркелов
Желтая карточка
Б. Идову
57'
Замена
А. Милькович
️️️️
С. Конде
56'
Желтая карточка
Д. Бодул
51'
Замена
М. Гащенков
️️️️
Я. Гол
46'
Желтая карточка
С. Конде
41'
Желтая карточка
М. Костюков
34'
28'
ГОЛ! 1:2!
И. Маркелов
Пас отдал
А. Прудников
21'
Желтая карточка
И. Маркелов
ГОЛ! 1:1!
М. Костюков
Пас отдал
И. Мельников
12'
5'
ГОЛ! 0:1!
И. Маркелов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Анжи
1
Георгий Лория
ВР
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Иван Иванченко
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Нигматуллин
30
Идову
21
Белоруков
3
Сиваков
6
Конде
5
Гол
6
Эзатолахи
32
Мельников
8
Огуде
77
Костюков
10
Бодул
3-1-4-1-1
1
Лория
19
Самарджич
92
Брызгалов
5
Армаш
88
Бакаев
10
Кацаев
94
Данченко
99
Гулиев
3
Тетрашвили
88
Маркелов
89
Прудников
77
Костюков
26
Браун Форбс
26
Браун Форбс
77
Костюков
6
Конде
2
Милькович
2
Милькович
6
Конде
5
Гол
77
Гащенков
77
Гащенков
5
Гол
94
Данченко
5
Эльмурзаев
5
Эльмурзаев
94
Данченко
89
Прудников
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
89
Прудников
10
Кацаев
88
Хубулов
88
Хубулов
10
Кацаев
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Анжи
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
98
Александр Будаков
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Амкар-Пермь - Анжи
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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