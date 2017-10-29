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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Урал
Амкар-Пермь - Урал: обзор матча 29 октября 2017
Амкар-Пермь
29.10.2017, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Урал
22'
М. Сиваков (П)
48'
А. Евсеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Урал
86'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
А. Евсеев
Замена
С. Прокофьев
️️️️
Д. Бодул
84'
Желтая карточка
Ф. Огуде
77'
Замена
И. Мельников
️️️️
А. Шаваев
72'
65'
Замена
А. Фидлер
️️️️
Ю. Бавин
60'
Замена
Н. Глушков
️️️️
В. Ильин
Замена
Ф. Огуде
️️️️
С. Эзатолахи
57'
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Евсеев
Пас отдал
В. Ильин
23'
Желтая карточка
В. Ильин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Сиваков
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
32
Иван Мельников
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
4-2-2-1-1
25
Нигматуллин
30
Идову
3
Сиваков
3
Зайцев
21
Белоруков
5
Гол
2
Милькович
6
Эзатолахи
8
Шаваев
77
Костюков
10
Бодул
4-1-3-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
6
Балажиц
23
Чернов
3
Меркулов
20
Бумаль
17
Димитров
40
Бавин
94
Евсеев
10
Бикфалви
98
Ильин
8
Шаваев
32
Мельников
32
Мельников
8
Шаваев
6
Эзатолахи
8
Огуде
8
Огуде
6
Эзатолахи
10
Бодул
11
Прокофьев
11
Прокофьев
10
Бодул
94
Евсеев
92
Емельянов
92
Емельянов
94
Евсеев
40
Бавин
10
Фидлер
10
Фидлер
40
Бавин
98
Ильин
47
Глушков
47
Глушков
98
Ильин
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Урал
70
Антон Гооге
ЦФ
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
9
Георгий Чантурия
ПП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
70
Антон Гооге
ЦФ
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
9
Георгий Чантурия
ПП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Амкар-Пермь - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
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3 : 0
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Амкар-Пермь
1 : 2
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
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Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
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Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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