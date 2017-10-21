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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Амкар-Пермь
Спартак - Амкар-Пермь: обзор матча 21 октября 2017
Спартак
21.10.2017, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Амкар-Пермь
89'
Замена
Ф. Огуде
️️️️
С. Баланович
85'
Желтая карточка
Б. Идову
71'
Замена
Д. Бодул
️️️️
С. Прокофьев
64'
Желтая карточка
М. Гащенков
63'
Замена
М. Костюков
️️️️
Я. Гол
Замена
П. Роша
️️️️
И. Попов
62'
Замена
И. Кутепов
️️️️
А. Ещенко
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
10
Лоренцо Мельгарехо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛАЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
6
Саид Эзатолахи
ОП
5
Януш Гол
ЦП
77
Михаил Гащенков
АП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Спартак
81
Юрий Щербаков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Марио Пашалич
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
8
Фегор Огуде
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
4-1-1-3-1
57
Селихов
23
Комбаров
35
Таски
14
Джикия
38
Ещенко
20
Фернандо
88
Глушаков
10
Промес
71
Попов
10
Мельгарехо
4
Адриано
4-3-1-1-1
25
Нигматуллин
21
Белоруков
6
Конде
3
Сиваков
23
Баланович
2
Милькович
6
Эзатолахи
30
Идову
5
Гол
77
Гащенков
11
Прокофьев
38
Ещенко
2
Кутепов
2
Кутепов
38
Ещенко
71
Попов
32
Роша
32
Роша
71
Попов
5
Гол
77
Костюков
77
Костюков
5
Гол
23
Баланович
8
Огуде
8
Огуде
23
Баланович
11
Прокофьев
10
Бодул
10
Бодул
11
Прокофьев
Остались в запасе
Спартак
Амкар-Пермь
81
Юрий Щербаков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Марио Пашалич
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
81
Юрий Щербаков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Марио Пашалич
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Спартак - Амкар-Пермь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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