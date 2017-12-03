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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Амкар-Пермь
Уфа - Амкар-Пермь: обзор матча 03 декабря 2017
Уфа
03.12.2017, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
53'
С. Игбун
69'
С. Игбун
80'
И. Обляков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Амкар-Пермь
Желтая карточка
Н. Сафрониди
90'
+3
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
Д. Стоцкий
88'
86'
Замена
А. Шаваев
️️️️
М. Гащенков
Желтая карточка
А. Никитин
85'
Замена
А. Засеев
️️️️
И. Пауревич
84'
ГОЛ! 3:0!
И. Обляков
Пас отдал
С. Игбун
80'
Замена
И. Обляков
️️️️
В. Кротов
77'
76'
Замена
Ф. Браун Форбс
️️️️
Д. Белоруков
ГОЛ! 2:0!
С. Игбун
Пас отдал
И. Пауревич
69'
Желтая карточка
Б. Йокич
64'
60'
Замена
С. Баланович
️️️️
Я. Гол
ГОЛ! 1:0!
С. Игбун
Пас отдал
Б. Йокич
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
3-3-1-1-1
31
Беленов
34
Тумасян
4
Никитин
3
Аликин
5
Йокич
29
Пауревич
33
Сухов
10
Салатич
57
Кротов
44
Игбун
3-2-4-1
25
Нигматуллин
11
Занев
21
Белоруков
30
Идову
2
Милькович
5
Гол
8
Огуде
77
Гащенков
6
Эзатолахи
20
Комолов
77
Костюков
89
Стоцкий
70
Сафрониди
70
Сафрониди
89
Стоцкий
29
Пауревич
13
Засеев
13
Засеев
29
Пауревич
57
Кротов
10
Обляков
10
Обляков
57
Кротов
5
Гол
23
Баланович
23
Баланович
5
Гол
21
Белоруков
26
Браун Форбс
26
Браун Форбс
21
Белоруков
77
Гащенков
8
Шаваев
8
Шаваев
77
Гащенков
Остались в запасе
Уфа
Амкар-Пермь
88
Гиорги Шелия
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
32
Иван Мельников
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
32
Иван Мельников
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Уфа - Амкар-Пермь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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