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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Амкар-Пермь
Арсенал - Амкар-Пермь: обзор матча 26 августа 2017
Арсенал
26.08.2017, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
21'
А. Рязанцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Амкар-Пермь
90'
Желтая карточка
А. Нигматуллин
89'
Замена
М. Гащенков
️️️️
А. Рязанцев
Замена
Ф. Расич
️️️️
А. Бурчану
79'
Желтая карточка
М. Беляев
75'
Замена
М. Александров
️️️️
К. Комбаров
73'
72'
Замена
М. Костюков
️️️️
Д. Бодул
67'
Замена
Я. Гол
️️️️
С. Баланович
Замена
И. Шевченко
️️️️
И. Горбатенко
64'
Желтая карточка
С. Сунзу
50'
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Рязанцев
Пас отдал
Д. Бодул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
55
Александру Бурчану
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Амкар-Пермь
25
Артур Нигматуллин
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
20
Павел Комолов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
27
Артем Мингазов
ОП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
38
Василий Алейников
ОП
5
Януш Гол
ОП
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Габулов
27
Альварес
31
Сунзу
6
Беляев
9
Комбаров
55
Бурчану
78
Максимов
23
Чаушич
11
Ткачев
23
Горбатенко
19
Джорджевич
3-3-2-1
25
Нигматуллин
3
Сиваков
3
Зайцев
6
Конде
2
Милькович
30
Идову
11
Занев
20
Комолов
7
Рязанцев
10
Бодул
9
Комбаров
77
Александров
77
Александров
9
Комбаров
23
Горбатенко
99
Шевченко
99
Шевченко
23
Горбатенко
55
Бурчану
19
Расич
19
Расич
55
Бурчану
10
Бодул
77
Костюков
77
Костюков
10
Бодул
23
Баланович
5
Гол
5
Гол
23
Баланович
7
Рязанцев
77
Гащенков
77
Гащенков
7
Рязанцев
Остались в запасе
Арсенал
Амкар-Пермь
27
Артем Мингазов
ОП
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
38
Василий Алейников
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
27
Артем Мингазов
ОП
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Остались в запасе
38
Василий Алейников
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
32
Иван Мельников
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Арсенал - Амкар-Пермь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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