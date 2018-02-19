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Илья Максимов
Илья Максимов
Завершил карьеру
2 февраля 1987 (39), Нижний Новгород
#78 | Полузащитник
183 см | 74 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Илья Максимов переведен в дубль «Арсенала»
2018.02.19 20:57
6
Илья Максимов: «Футбол помог чуть-чуть заглушить боль от потери дочери. Иначе угодил бы в психушку»
2018.02.12 11:31
9
Хавбек тульского «Арсенала» Максимов: «Если бы не травмы, играл бы сейчас в «Барселоне»
2018.02.12 00:20
12
Максимов: «Аршавин не помешает «Зениту» и сборной России»
2017.11.17 23:51
3
«Арсенал» потерял Максимова на неопределенный срок, Берхамов вернулся в строй
2017.07.10 06:46
1
Бурмистров считает, что «сухую» серию Медведева прервал не он, а Максимов
2017.05.06 17:53
2
Гендиректор тульского «Арсенала»: «Максимов остается в нашей команде»
2017.02.20 21:42
1
Хавбек «Арсенала» Максимов раздумывает над возвращением в «Анжи»
2017.02.19 07:57
3
Полузащитник тульского «Арсенала» Максимов получил тяжелую травму колена
2017.02.10 15:48
Тульский «Арсенал» потерял полузащитника до конца сезона
2017.02.09 21:18
2
Чалов выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против тульского «Арсенала»
2016.11.18 18:10
6
Максимов – игрок «Арсенала»
2016.09.08 21:45
6
«Анжи» расторг контракт с Максимовым
2016.08.20 00:17
4
В «Анжи» не подтвердили слухи об уходе Максимова
2016.07.15 09:27
2
Максимов расторг контракт с «Анжи»
2016.07.14 14:15
4
Крицюк, Гилерме, Максимов и Юсупов не полетят со сборной во Францию
2016.03.27 14:22
7
Максимова наградили медалью «За верность российскому футболу»
2016.03.24 17:58
РФПЛ. ЦСКА разошелся миром с «Анжи»
2015.11.29 16:51
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«Мордовия» – «Анжи». Стали известны стартовые составы
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Семин: «Сегодня «Анжи» нужно брать пример с «Амкара»
2015.08.14 19:26
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Максимов: «Для успеха в Лиге чемпионов «Зениту» нужен русский костяк»
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