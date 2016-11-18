Чалов выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против тульского «Арсенала»

Стали известены стартовые составы команд на матч 14-го тура между тульским «Арсеналом» и ЦСКА. На острие атаки у армейцев появится молодой форвард Федор Чалов. У канониров с первых минут появится Илья Максимов.
«Арсенал»: Левашов, Ершов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Вергара, Максимов, Бурмистров, Горбатенко, Стеклов, Форбс.
Запасные: Фильцов, Айдов, Рукас, Власов, Шешуков, Берхамов, Рыжков, Мухаметшин, Изотов.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Натхо, Миланов, Головин, Ионов, Чалов.
Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Тошич, Траоре, Набабкин, Страндберг.
Матч пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.
Источник: РПЛ