Чалов выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против тульского «Арсенала»

Стали известены стартовые составы команд на матч 14-го тура между тульским «Арсеналом» и ЦСКА. На острие атаки у армейцев появится молодой форвард Федор Чалов. У канониров с первых минут появится Илья Максимов.

«Арсенал»: Левашов, Ершов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Вергара, Максимов, Бурмистров, Горбатенко, Стеклов, Форбс.

Запасные: Фильцов, Айдов, Рукас, Власов, Шешуков, Берхамов, Рыжков, Мухаметшин, Изотов.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Натхо, Миланов, Головин, Ионов, Чалов.

Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Тошич, Траоре, Набабкин, Страндберг.

Матч пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.