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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Арсенал - ЦСКА

18.11.2016, Пятница, 19:00 мск Тула, стадион Арсенал Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 14 тур Арсенал - ЦСКА Молодежные команды: 0 - 2
Товарищеские матчи 2016

17 июля, воскресенье 17:00 ЦСКА 3:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
21 марта, суббота 14:15 Арсенал 1:4 ЦСКА
7 тур
13 сентября, суббота 13:30 ЦСКА 2:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +628

    chempion_cska 18 ноября 2016, 20:59

    ЦСКА с победой!

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 18 ноября 2016, 20:02

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    8 легионеров у ЦСКА! )

    -4
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    Рейтинг: +629

    Xiko 18 ноября 2016, 19:35

    Еххх...если ЦСКА начет сейчас строить новую команду, нам придется покинуть РФПЛ:с

    0
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    Рейтинг: +47

    sn0109 18 ноября 2016, 19:29

    Интересно, когда уберут этого Шнягина из комментаторов... Весь футбол по ТВ своим комментаторством портит.

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    Рейтинг: -243

    Rzn_za_cska 18 ноября 2016, 17:18

    верю в победу! но будет одно расстройство и ничья

    -1
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    Рейтинг: +1756

    за ЦСКА с 1980г > Rzn_za_cska 18 ноября 2016, 19:27

    верь до конца..

    2
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    Рейтинг: +90

    WESSARION 18 ноября 2016, 16:40

    Справедливое судейство , красивая игра , победит достойный !!!!!!!!!!!

    4
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    Рейтинг: +11

    Siriys 18 ноября 2016, 09:10

    Арсенал вперед!

    -1
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    Рейтинг: +461

    red_blue_fury 17 ноября 2016, 18:47

    0:2

    2
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    Рейтинг: +628

    chempion_cska 14 ноября 2016, 18:35

    Нужна только победа, однако!

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