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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - ЦСКА
Арсенал - ЦСКА: обзор матча 18 ноября 2016
Арсенал
18.11.2016, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
20'
Г. Миланов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - ЦСКА
90'
+3
Желтая карточка
Г. Щенников
90'
+2
Замена
С. Игнашевич
️️️️
Г. Миланов
83'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Ф. Чалов
Желтая карточка
И. Горбатенко
82'
Замена
О. Власов
️️️️
Ф. Браун Форбс
81'
Желтая карточка
А. Хагуш
80'
73'
Замена
К. Набабкин
️️️️
А. Ионов
20'
ГОЛ! 0:1!
Г. Миланов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
22
Иван Ершов
ЛЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ЛП
20
Вадим Стеклов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
78
Илья Максимов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
10
Александр Головин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
17
Георгий Миланов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
84
Олег Власов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
9
Роман Изотов
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Карлос Страндберг
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
3-2-2-2-1
36
Левашов
21
Вергара
29
Горбатюк
6
Беляев
22
Ершов
14
Хагуш
26
Браун Форбс
20
Стеклов
23
Горбатенко
18
Бурмистров
78
Максимов
4-2-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
6
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
10
Натхо
17
Миланов
10
Головин
11
Ионов
63
Чалов
26
Браун Форбс
84
Власов
84
Власов
26
Браун Форбс
17
Миланов
4
Игнашевич
4
Игнашевич
17
Миланов
11
Ионов
14
Набабкин
14
Набабкин
11
Ионов
63
Чалов
90
Траоре
90
Траоре
63
Чалов
Остались в запасе
Арсенал
ЦСКА
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
9
Роман Изотов
ЦФ
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
7
Александр Шешуков
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
9
Роман Изотов
ЦФ
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
7
Александр Шешуков
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Арсенал - ЦСКА
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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