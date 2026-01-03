Серия А. Экс-форвард тульского «Арсенала» помог «Лечче» сыграть вничью с «Ювентусом» (1:1)

«Ювентус» в 18-м туре Серии А не смог победить дома «Лечче». У туринцев забил Уэстон МакКенни.
У «Лечче» отличился бывший нападающий тульского «Арсенала» Ламек Банда.
У «Ювентуса» на 66-й минуте пенальти не реализовал Джонатан Дэвид.
«Ювентус» на пять очков отстает от первого места. «Лечче» занимает 16-ю строчку.
Италия. Серия А. 18 тур
Ювентус - Лечче - 1:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Л. Банда, 45+2; 1:1 - У. МакКенни, 49.
Незабитые пенальти: Д. Дэвид, 66 - нет.
Источник: «Бомбардир»