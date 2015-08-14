Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Семин: «Сегодня «Анжи» нужно брать пример с «Амкара»

    Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Сeмин после ничьей с «Амкаром» (1:1) в рамках пятого тура РФПЛ прокомментировал слова полузащитника своей команды Ильи Максимова, который после четырeх поражений на старте сезона заявил: «В следующем туре должны обыгрывать «Амкар». Если не «Амкар», то кого обыгрывать тогда?»

    «Думаю, он неправильно сказал. Это было нетактично. «Амкар» — это команда, которая сегодня закономерно находится в верхней части турнирной таблицы. А мы находимся в нижней части турнирной таблицы. И сегодня именно нам нужно брать с них пример — с того, как они ведут борьбу, как контратакуют», – сказал по этому поводу Семин.

    «Конечно, сегодня нам хотелось большего. Казалось, победа близка, но сказалось маленькое расслабление — один игрок поскользнулся в простой ситуации, в результате чего получили ответный гол, причeм очень и очень быстро. Но были и хорошие эпизоды. В целом, наверное, ничья закономерна», – прокомментировал тренер «Анжи» саму игру.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2015 19:26
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    el rubio
    1439570421
    палыч красава. такие нервы нужно иметь их тренировать. нужно отдать ему должное
    Ответить
    Аvi-8
    1439579885
    С Палычем, даже ничья за счастье. Крепитесь, болельщики Анжи, впереди еще не такое будет с таким тренером.
    Ответить
    Гаджик05
    1439603060
    Вперед Анжи.
    Ответить
    ologreds
    1694997398
    numo439003
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+