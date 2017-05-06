Бурмистров считает, что «сухую» серию Медведева прервал не он, а Максимов

Полузащитник «Арсенала» Никита Бурмистров в перерыве матча 27-го тура чемпионата России с «Ростовом» выразил мнение, что гол в ворота ростовчан забил не он, а Илья Максимов.

«По-моему, Максимов коснулся мяча после моего навеса. Но в целом без разницы, кто забил, главное – забить еще один гол и удержать победу.

Серия Медведева? Не думали об этом. «Ростов» играет от обороны, мы ищем счастье через контратаки и стандарты», – заявил Бурмистров в эфире телеканала «Наш футбол».

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