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    Бурмистров считает, что «сухую» серию Медведева прервал не он, а Максимов

    Полузащитник «Арсенала» Никита Бурмистров в перерыве матча 27-го тура чемпионата России с «Ростовом» выразил мнение, что гол в ворота ростовчан забил не он, а Илья Максимов.

    «По-моему, Максимов коснулся мяча после моего навеса. Но в целом без разницы, кто забил, главное – забить еще один гол и удержать победу.

    Серия Медведева? Не думали об этом. «Ростов» играет от обороны, мы ищем счастье через контратаки и стандарты», – заявил Бурмистров в эфире телеканала «Наш футбол».

    Бурмистров прервал рекордную «сухую» серию Медведева

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 17:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 7 мая 2017, 13:50

      Молодцы арсенальцы,забили и все,а кто?чего? какая разница,три очка не пахнут!!!

      -1
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 6 мая 2017, 19:46

      Сухую серию прервал Байрамян.

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