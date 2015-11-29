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РФПЛ. ЦСКА разошелся миром с «Анжи»

29 ноября 2015, 16:51
17

В матче 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА. Встреча проходила на «Анжи Арене» и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме гости вышли вперед благодаря голу защитника Кирилла Набабкина, а во второй половине встречи полузащитник Илья Максимов сравнял счет.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Набабкин, 10; 1:1 – Максимов, 55.

Анжи: Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Тагирбеков, Жиров, Тигиев, Гасанов, Эбесилио (Лазич, 67), Хадарцев (Леонардо, 85), Максимов, Абдулавов (Боли, 60).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Вернблум, Васин, А. Березуцкий, Набабкин, Натхо (Цауня, 65), Дзагоев, Тошич (Миланов, 65), Муса, Думбия (Панченко, 76).

Предупреждения: Васин, 25; Тагирбеков, 35; Вернблум, 44; Цауня, 79; Панченко, 86; Тигиев, 88.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Анжи Максимов Илья Набабкин Кирилл
Комментарии (17)
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CSKA №1
1448805175
Эх,это продолжается(((
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Damon
1448805464
Ожидаемый результат равных команд. Хотя дома махачкалинцы могли бы и победу зацепить.
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Вомбат
1448805492
ЦСКА играл неплохо, как будто не было никакого Вольфсбурга. Но надо отметить, что Анжи научился правильно возвращаться при срыве атаки. Вообще, уже во втором матче подряд я наблюдаю у этой команды организацию игры. При Семине был комбинационный, но не компактный футбол без шансов закрепиться в РПЛ. Потом был переходный период, когда вообще было неясно во что играет Анжи. Сейчас понятно, что у команды тренер есть.
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Сармат Ростов
1448805597
Вот вам и Анжи!!! Очередная столичная команда встряла)))
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андрей андреев
1448806711
Опять уки не ставят пеналь. Задолбал уже Цска-с нормальным судейством-3 место МАКСИМУМ
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Антон Крым
1448807381
ЦСКА слил игру)))
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Freyk
1448811711
Да уж... Не обыграть аутсайдеров, слабейшую команду... Слуцкий должен радоваться, что у «Локомотива» и «Зенита» дела не лучше.
Ответить
kostjan 58
1448811963
Ростов чемпион ахаха)))
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gennadiy
1448813345
Ничего ребята,всё нормально будет.ЦСКА будет первым,говорите Ростов-вам самим то не смешно...
Ответить
андрей андреев
1448818474
У Ростова весной все игры с москалями и питерцами дома-посмотрим кто чемпион
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