РФПЛ. ЦСКА разошелся миром с «Анжи»

В матче 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА. Встреча проходила на «Анжи Арене» и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме гости вышли вперед благодаря голу защитника Кирилла Набабкина, а во второй половине встречи полузащитник Илья Максимов сравнял счет.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Набабкин, 10; 1:1 – Максимов, 55.

Анжи: Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Тагирбеков, Жиров, Тигиев, Гасанов, Эбесилио (Лазич, 67), Хадарцев (Леонардо, 85), Максимов, Абдулавов (Боли, 60).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Вернблум, Васин, А. Березуцкий, Набабкин, Натхо (Цауня, 65), Дзагоев, Тошич (Миланов, 65), Муса, Думбия (Панченко, 76).

Предупреждения: Васин, 25; Тагирбеков, 35; Вернблум, 44; Цауня, 79; Панченко, 86; Тигиев, 88.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ