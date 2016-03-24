Максимова наградили медалью «За верность российскому футболу»

Президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов рассказал о награждении полузащитника «Анжи» Ильи Максимова медалью «За верность российскому футболу».

«Детской футбольной лигой с 2008 года проводится футбольный фестиваль «Большие звезды светят малым». Известные футболисты проводят в рамках фестиваля турниры среди детских команд у себя на родине. Максимов два года подряд проводил такой турнир в Нижнем Новгороде. Отмечу, что Илья не единственный игрок «Анжи», который участвует в этом замечательном деле. Али Гаджибеков проводил в прошлом году подобный турнир в Дагестане», – сказал Горлов.

Награждение состоялась в Москве в рамках презентации проекта «Сборная России зажигает звезды на небосклоне ДФЛ!».