Гендиректор тульского «Арсенала»: «Максимов остается в нашей команде»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник туляков Илья Максимов в ближайшее время перейдет в «Анжи».

«Илья Максимов в «Анжи»? Максимов – игрок «Арсенала», и он остается в команде», – заявил функционер.

Ранее сообщалось, что хавбек получил тяжелую травму колена, однако позже стало известно, что травма не носит серьезного характера и игрок пропустит три недели. В текущем сезоне РФПЛ на счету Максимова шесть матчей и один голевой пас.