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    Гендиректор тульского «Арсенала»: «Максимов остается в нашей команде»

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник туляков Илья Максимов в ближайшее время перейдет в «Анжи».

    «Илья Максимов в «Анжи»? Максимов – игрок «Арсенала», и он остается в команде», – заявил функционер.

    Ранее сообщалось, что хавбек получил тяжелую травму колена, однако позже стало известно, что травма не носит серьезного характера и игрок пропустит три недели. В текущем сезоне РФПЛ на счету Максимова шесть матчей и один голевой пас.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.02.2017 21:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 февраля 2017, 00:00

      Игрок хороший, принесет еще много пользы Арсеналу

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