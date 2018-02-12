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  • Хавбек тульского «Арсенала» Максимов: «Если бы не травмы, играл бы сейчас в «Барселоне»

Хавбек тульского «Арсенала» Максимов: «Если бы не травмы, играл бы сейчас в «Барселоне»

12 февраля 2018, 00:20
12

Бывший полузащитник «Анжи» Илья Максимов, ныне выступающий за тульский «Арсенал», рассказал о травмах, которые он получал за свою карьеру.

«Самая обидная травма в карьере случалась в «Анжи». Под большим пальцем есть небольшая косточка, она и сломалась. Никто не мог понять, что за травма, полгода с переломом играл. Палец болел, выходил на уколах. Не смог доиграть несколько матчей, когда боролись за выживание. Улетел на операцию в Рим. Не в тему произошло, меня тогда вызвали в сборную. А тут операция, косточку удаляют, из-за обезболивающих разрушаются ткани. Работал раз в неделю, в остальное время даже бегать не мог.

Или еще ситуация. Только перешел в «Анжи». Перед первым выездом в Томск травмировал боковую связку колена. Врачи говорят: «Через месяц пройдет». Но я выходил на тренировки и испытывал боль. Никто не знал, что со мной. Летал в Мюнхен, обследовался и назад. Так несколько раз. Три месяца лечился.

Что касается ущемления седалищного нерва, которое было в период игры за «Анжи», то это ужасная хрень. Если защемит, задница до полугода может болеть. Вроде ничего особенного, но не мог сделать рывок. Только ускорюсь, сжимается задняя поверхность бедра, шагу не сделать. Вообще не пойму, как это получилось. Я настолько нелепые травмы получал за карьеру, ни один человек в мире так не страдал. Все ноги в шрамах. Если бы не травмы, играл бы сейчас в «Барселоне», — заявил Максимов.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Максимов провел десять матчей, в которых забил один гол.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Анжи Максимов Илья
Комментарии (12)
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himik2-62
1518384602
паралимпийцы в шоке
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СОКОЛ САРАТОВ
1518386845
да да в барселоне биробиджан
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VVM1964
1518390472
А если бы еще не бухал ( только спьяну можно такие заявления делать ) , глядишь тебя бы и всерьез восприняли .
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x-x-x-x-x
1518392193
с кем не бывает
Ответить
rammax fcsm
1518393018
надо его на наркотики проверить....
Ответить
Superviser77
1518396204
Если бы не пивное брюшко играл бы в Реал Мадрид...
Ответить
Rainmaker
1518405196
Скромняга :)
Ответить
пряник929
1518406716
Играй пока в Арсенале...
Ответить
OfaZavr
1518421949
да уж не позавидуешь, но Илья молодец настоящий боец все перенес! Здоровья!
Ответить
zigbert
1518434116
Травмы никого не красят.
Ответить
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