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    Хавбек тульского «Арсенала» Максимов: «Если бы не травмы, играл бы сейчас в «Барселоне»

    Бывший полузащитник «Анжи» Илья Максимов, ныне выступающий за тульский «Арсенал», рассказал о травмах, которые он получал за свою карьеру.

    «Самая обидная травма в карьере случалась в «Анжи». Под большим пальцем есть небольшая косточка, она и сломалась. Никто не мог понять, что за травма, полгода с переломом играл. Палец болел, выходил на уколах. Не смог доиграть несколько матчей, когда боролись за выживание. Улетел на операцию в Рим. Не в тему произошло, меня тогда вызвали в сборную. А тут операция, косточку удаляют, из-за обезболивающих разрушаются ткани. Работал раз в неделю, в остальное время даже бегать не мог.

    Или еще ситуация. Только перешел в «Анжи». Перед первым выездом в Томск травмировал боковую связку колена. Врачи говорят: «Через месяц пройдет». Но я выходил на тренировки и испытывал боль. Никто не знал, что со мной. Летал в Мюнхен, обследовался и назад. Так несколько раз. Три месяца лечился.

    Что касается ущемления седалищного нерва, которое было в период игры за «Анжи», то это ужасная хрень. Если защемит, задница до полугода может болеть. Вроде ничего особенного, но не мог сделать рывок. Только ускорюсь, сжимается задняя поверхность бедра, шагу не сделать. Вообще не пойму, как это получилось. Я настолько нелепые травмы получал за карьеру, ни один человек в мире так не страдал. Все ноги в шрамах. Если бы не травмы, играл бы сейчас в «Барселоне», — заявил Максимов.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Максимов провел десять матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.02.2018 00:20
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 февраля 2018, 14:15

      Травмы никого не красят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 10:52

      да уж не позавидуешь, но Илья молодец настоящий боец все перенес! Здоровья!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 февраля 2018, 06:38

      Играй пока в Арсенале...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Rainmaker 12 февраля 2018, 06:13

      Скромняга :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 12 февраля 2018, 03:43

      Если бы не пивное брюшко играл бы в Реал Мадрид...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 12 февраля 2018, 02:50

      надо его на наркотики проверить....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 12 февраля 2018, 02:36

      с кем не бывает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 12 февраля 2018, 01:07

      да да в барселоне биробиджан

      3
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      Рейтинг: -45

      stream15 12 февраля 2018, 00:54

      У нас каждый второй футболист так думает.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 февраля 2018, 00:44

      Ну это он погорясился

      0
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