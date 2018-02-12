Хавбек тульского «Арсенала» Максимов: «Если бы не травмы, играл бы сейчас в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Анжи» Илья Максимов, ныне выступающий за тульский «Арсенал», рассказал о травмах, которые он получал за свою карьеру.

«Самая обидная травма в карьере случалась в «Анжи». Под большим пальцем есть небольшая косточка, она и сломалась. Никто не мог понять, что за травма, полгода с переломом играл. Палец болел, выходил на уколах. Не смог доиграть несколько матчей, когда боролись за выживание. Улетел на операцию в Рим. Не в тему произошло, меня тогда вызвали в сборную. А тут операция, косточку удаляют, из-за обезболивающих разрушаются ткани. Работал раз в неделю, в остальное время даже бегать не мог.

Или еще ситуация. Только перешел в «Анжи». Перед первым выездом в Томск травмировал боковую связку колена. Врачи говорят: «Через месяц пройдет». Но я выходил на тренировки и испытывал боль. Никто не знал, что со мной. Летал в Мюнхен, обследовался и назад. Так несколько раз. Три месяца лечился.

Что касается ущемления седалищного нерва, которое было в период игры за «Анжи», то это ужасная хрень. Если защемит, задница до полугода может болеть. Вроде ничего особенного, но не мог сделать рывок. Только ускорюсь, сжимается задняя поверхность бедра, шагу не сделать. Вообще не пойму, как это получилось. Я настолько нелепые травмы получал за карьеру, ни один человек в мире так не страдал. Все ноги в шрамах. Если бы не травмы, играл бы сейчас в «Барселоне», — заявил Максимов.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Максимов провел десять матчей, в которых забил один гол.