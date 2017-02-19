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    Хавбек «Арсенала» Максимов раздумывает над возвращением в «Анжи»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Илья Максимов может вернуться в «Анжи» уже этой зимой.

    Напомним, что недавно футболист получил серьезную травму колена. По ожиданиям экспертов, Максимов пропустит три недели, хотя изначально говорилось о том, что хавбек не выйдет на поле в ближайшие полгода.

    По данным источника, Максимов задумался о смене клуба из-за конфликта с тренерским штабом.

    В нынешнем сезоне РФПЛ хавбек сыграл в шести матчах. За «Анжи» Максимов играл с 2013 по 2016 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2017 07:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +144

      зиргай 19 февраля 2017, 19:11

      Всегда будем рады Илюше

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 февраля 2017, 10:10

      И с кем же конфликт???

      0
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      ...
      Рейтинг: +673

      life85 > пряник929 20 февраля 2017, 01:43

      Наверно с тем кто деньги на карточку переводит .

      0
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