Хавбек «Арсенала» Максимов раздумывает над возвращением в «Анжи»

Полузащитник тульского «Арсенала» Илья Максимов может вернуться в «Анжи» уже этой зимой.

Напомним, что недавно футболист получил серьезную травму колена. По ожиданиям экспертов, Максимов пропустит три недели, хотя изначально говорилось о том, что хавбек не выйдет на поле в ближайшие полгода.

По данным источника, Максимов задумался о смене клуба из-за конфликта с тренерским штабом.

В нынешнем сезоне РФПЛ хавбек сыграл в шести матчах. За «Анжи» Максимов играл с 2013 по 2016 год.