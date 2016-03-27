Крицюк, Гилерме, Максимов и Юсупов не полетят со сборной во Францию

Вратари Станислав Крицюк («Краснодар»), Гилерме («Локомотив»), а также полузащитники Илья Максимов («Анжи») и Артур Юсупов («Зенит») не примут участие в товарищеском матче сборной России против Франции, который состоится 29 марта в Париже. О таком решении тренерского штаба национальной команды сообщил заместитель руководителя департамента РФС по информационной политике Игорь Владимиров.

«Крицюк, Гилерме, Максимов и Юсупов по решению тренерского штаба не полетят во Францию. На товарищеский матч отправятся 24 футболиста», – проинформировал Владимиров.