Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Илья Максимов: «Футбол помог чуть-чуть заглушить боль от потери дочери. Иначе угодил бы в психушку»

Илья Максимов: «Футбол помог чуть-чуть заглушить боль от потери дочери. Иначе угодил бы в психушку»

12 февраля 2018, 11:31
9

Полузащитник тульского «Арсенала» Илья Максимов рассказал о потере дочери, которая случилась весной 2015 года. Анна умерла от неизлечимой генетической болезни.

«Прошло время, и, наверное, я могу рассказать. Говорят, детей забирают за грехи родителей. Не знаю, что я натворил, чтобы заслужить такое. Даже самому конченому подонку на свете не пожелаю потерять ребенка. Тем более в таком нежном возрасте. Пройдя через это, люди или совсем пропадают, или становятся сильнее, их не сломить. Теперь понимаю, что самое ценное в жизни. Дочь навсегда со мной, это самый дорогой человек в моем сердце.

30 марта будет три года, как ушла Анечка. В шесть месяцев поставили диагноз «болезнь Вердинга-Гоффмана». Мышцы атрофируются из-за поражения спинного мозга. Это генетическое заболевание, оно неизлечимо. Вероятность возникновения: одна на миллион. Она возникает только тогда, когда этот ген есть у обоих родителей. Увы, именно так было в нашем случае. Дочь взяла 50 процентов у меня и 50 от жены. Если бы этого гена у одного из нас не было, все было бы идеально. А так произошла мутация.

Время шло, я играл в футбол. Встречались с «Лучом» в Махачкале. Звонит жена: «Нас положили в больницу». А нам вообще нельзя болеть, иммунитет падает. До этого три раза было воспаление легких, чудом выжили. Легкие слабые, грудка маленькая. Решил, что супруга все знает, доктора помогут. Думал, все обойдется. Проходит игра, беру билет, лечу в Нижний. Такое ощущение, что дочка меня дождалась. Захожу в реанимацию, а у нее пульс 200! Смотрит на меня наполовину синяя и не понимает, что это папа. Мама и жена боялись зайти к ней, а я три часа там провел. Дальше первая остановка сердца, вторая. Вроде завели. В 9 утра сердце Ани остановилось совсем.

Это было 30-го числа, 2-го у нее день рождения. Получилось так, что в тот день я ее хоронил. Ни эмоций, ни слез, ничего не было. Как мумия стоял замороженный. Не понимал, что происходит. Больше всего переживал мой отец. Не хотел жить, чуть не прыгал в могилу. Так он ее любил. Наши мамы, жена – все в слезах. Я успокаивал, хотя себе места не находил. Футбол помог чуть-чуть заглушить эту боль. Сразу улетел на игру, иначе угодил бы в психушку», – рассказал Максимов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Максимов Илья
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maratagliulin
1518427877
От таких утрат время не лечит...
Ответить
Чикомас
1518427917
горе......
Ответить
vgarakh
1518435101
Не дай Бог такое пережить.
Ответить
alp
1518441435
Не дай Бог никому пережить такое.....
Ответить
Аскорбин
1518441778
Держись парень.
Ответить
Сильвербой
1518448971
Тут читаешь и слезы наворачиваются, не дай Бог!
Ответить
OfaZavr
1518449889
кошмар... молодцы кто в таких ситуациях выстоит и найдет силы жить дальше. Удачи и всех благ Илья!
Ответить
Sola
1518470311
У нас почему-то не принято ни перед женитьбой, ни перед зачатием детей собирать справки, проводить генетическую экспертизу партнеров. Хотя и психические заболевания, и алкоголизм, и множество других болезней вполне передаются от родителей к детям.
Ответить
Vlad_Tverskoy
1518471750
боль! тяжелая статья...точнее интервью!
Ответить
Главные новости
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
Все новости
Все новости
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
2
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
3
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
15
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
19
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
12
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» может купить полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
1
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
3
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
8
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
29
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+