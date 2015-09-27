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    Семин: «У всех, кто не играет, со мной сложные отношения»

    Главный тренер «Анжи» Юрий Семин после матча 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1) прокомментировал отсутствие в заявке на игру полузащитника Ильи Максимова.
    – Чем Эбесилио заслужил постоянное место в основном составе? Много брака, невысокая эффективность… И ходят слухи, что Максимов отсутствует не по причине травмы, а из-за того, что у вас отношения сложные.
    – Ну, наверное, сложные. У всех, кто не играет, со мной сложные отношения. У тех, кто играет, – хорошие. Что касается Эбесилио, то у нас с вами, наверное, разное понимание футбола. Я вот вижу, что от него есть острота, хорошие передачи, он больше всех по статистике принимает мячей. Поэтому он играет в стартовом составе.

    Источник: ФК «Анжи»

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    27.09.2015 07:24
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    Комментарии (3)
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    ганга
    1443344983
    оставьте семина в покое, ему видней кого ставить в состав. зае...ли, около футбольные зеваки, из за вас и ваших пасквилей, в работу тренеров вмешивается рукодство, и не дает нормально работать, не только в анжи, но такая картина и в других клубах.надо причину искать не в тренере. надо просто стадион поменять, в нем кроется вся беда. предлагаю керимову на второй круг арендовать стадион динамо, и посмотреть сколько очков наберет анжи, предлагаю эксперимент, все равно ничего он не потеряет....
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    анжи...
    1443345564
    Лучше крышу на анжи арене поменять и будут победы.
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    ologreds
    1694997093
    numo443612
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