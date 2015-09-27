Семин: «У всех, кто не играет, со мной сложные отношения»

– Чем Эбесилио заслужил постоянное место в основном составе? Много брака, невысокая эффективность… И ходят слухи, что Максимов отсутствует не по причине травмы, а из-за того, что у вас отношения сложные.

– Ну, наверное, сложные. У всех, кто не играет, со мной сложные отношения. У тех, кто играет, – хорошие. Что касается Эбесилио, то у нас с вами, наверное, разное понимание футбола. Я вот вижу, что от него есть острота, хорошие передачи, он больше всех по статистике принимает мячей. Поэтому он играет в стартовом составе.