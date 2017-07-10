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    «Арсенал» потерял Максимова на неопределенный срок, Берхамов вернулся в строй

    Руководитель медицинского штаба тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о потерях команды перед стартом сезона. Полузащитник Илья Максимов выбыл на неопределенный срок. Еще один игрок средней линии Кантемир Берхамов наоборот вернулся в строй.

    «К сожалению, мы потеряли Илью на неопределенный срок. В ближайшие пару дней должны прийти результаты МРТ, после которых мы точно сможем сказать, когда он вернется.

    К счастью, другой креативный полузащитник Кантемир Берхамов в лазарете не задержался. Сегодня – работа в общей группе, а завтра Кантемир сможет выйти в спарринге с московским «Динамо».

    В целом, если брать функциональное состояние ребят, оно – положительное. На сборах был проделан большой объем скоростно-силовой работы, благодаря которому нам удалось заложить нужный фундамент. Будем надеяться, что он поможет в предстоящем сезоне показывать достойные результаты», – рассказал Резепов.

    Матч первого тура российской Премьер-лиги «Арсенал» проведет на выезде против «Локомотива». Игра состоится во вторник, 18 июля.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    10.07.2017 06:46
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