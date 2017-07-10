«Арсенал» потерял Максимова на неопределенный срок, Берхамов вернулся в строй

Руководитель медицинского штаба тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о потерях команды перед стартом сезона. Полузащитник Илья Максимов выбыл на неопределенный срок. Еще один игрок средней линии Кантемир Берхамов наоборот вернулся в строй.

«К сожалению, мы потеряли Илью на неопределенный срок. В ближайшие пару дней должны прийти результаты МРТ, после которых мы точно сможем сказать, когда он вернется.

К счастью, другой креативный полузащитник Кантемир Берхамов в лазарете не задержался. Сегодня – работа в общей группе, а завтра Кантемир сможет выйти в спарринге с московским «Динамо».

В целом, если брать функциональное состояние ребят, оно – положительное. На сборах был проделан большой объем скоростно-силовой работы, благодаря которому нам удалось заложить нужный фундамент. Будем надеяться, что он поможет в предстоящем сезоне показывать достойные результаты», – рассказал Резепов.

Матч первого тура российской Премьер-лиги «Арсенал» проведет на выезде против «Локомотива». Игра состоится во вторник, 18 июля.