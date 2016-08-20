«Анжи» расторг контракт с Максимовым

Полузащитник «Анжи» Илья Максимов покинул махачкалинскую команду. Игрок и клуб решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Максимов перешел в «Анжи» летом 2013 года из «Крыльев Советов». В течение трех сезонов российский хавбек провел за клуб 77 матчей, забив 18 голов.

«Коллектив футбольного клуба «Анжи» искренне благодарит Максимова за яркое и результативное выступление за команду. Своей игрой, Илья, ты добился любви и уважения всех болельщиков «Анжи». Желаем тебе здоровья и успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении махачкалинцев.