Максимов: «Для успеха в Лиге чемпионов «Зениту» нужен русский костяк»

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита», а ныне игрок махачкалинского «Анжи» Илья Максимов поделился мнением о том, что необходимо сине-бело-голубым для успешных выступлений в Европе.



«Игры с «Зенитом» в будущем сезоне не станут для меня особенными, хотя приятно вспоминать время, проведенное там. Да, эта команда главный претендент на победу в РФПЛ, конкуренцию ей составит ЦСКА. Больше, пожалуй, никто бороться за первое место не в состоянии. Для хорошей игры в Лиге чемпионов «Зениту» нужен русский костяк футболистов, который организовывал бы игру», – сказал полузащитник.



Встреча «Зенит» – «Анжи» состоится 23 октября.



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