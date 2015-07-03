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    • Максимов: «Для успеха в Лиге чемпионов «Зениту» нужен русский костяк»

    Максимов: «Для успеха в Лиге чемпионов «Зениту» нужен русский костяк»

    Воспитанник санкт-петербургского «Зенита», а ныне игрок махачкалинского «Анжи» Илья Максимов поделился мнением о том, что необходимо сине-бело-голубым для успешных выступлений в Европе.

    «Игры с «Зенитом» в будущем сезоне не станут для меня особенными, хотя приятно вспоминать время, проведенное там. Да, эта команда главный претендент на победу в РФПЛ, конкуренцию ей составит ЦСКА. Больше, пожалуй, никто бороться за первое место не в состоянии. Для хорошей игры в Лиге чемпионов «Зениту» нужен русский костяк футболистов, который организовывал бы игру», – сказал полузащитник.

    Встреча «Зенит» – «Анжи» состоится 23 октября.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.07.2015 08:25
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    Комментарии (61)
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    Lucius Vorenus
    1435917787
    это правильно
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    колпанколпан
    1435920265
    Максимов ты же пел в Зените что надо получить хороший контракт и забить на все ,жизнь сделана.Такой правильный от Денисова и Аршавина по теме халявчика.Так что играй где дышится ,а банальности хороши с допусками потому как там где стая оседлая начинаются разборки местного .овна в тапочках на босу ногу.
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    Bundeseam
    1435920802
    Какой бред) Когда кто-то из РПЛ и доходил до 1/8 или 1/4 финала ЛЧ, у них были Халки, Хонды, Красичи.
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    nahan
    1435927766
    Сам туда хочет...
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    ЮГ РОССИИ
    1435934242
    А я согласен с ним.Более менее когда удачно играли наши команды в лиге чемпионов костяк был русский.Сначала Спартак,потом Локомотив .У Рубина тоже костяк был русский.Исключение Цска,но и там большая роль была у русских.Надеюсь Зенит когда нибудь дойдёт до 1.4 лиги чемпионов.
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    gracie
    1435955434
    Правильно ,но АВБ видит победы Зенита только с португалами во главе с Данни, время которого прошло ещё 2года назад. Наше руководство схоже с РФС полныи б...к
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    andreas88
    1436002129
    Для успеха в Лиге Чемпионов и дальнейших побед в России Зениту надо гнать поганой метлой АВБ (Семак его без проблем заменит, год-другой можно потерпеть), Рондона (Керж в десять раз лучше, венесуэлец умеет только на чистых мячах играть) и Витселя с Халком, которые только бабло зарабатывать умеют. А еще оставить Аршавина, пусть и за прежние заслуги, но он себя еще покажет. Еще бы Быстрова вернуть (он вроде \"бычка\" на футболке не целовал). В-общем гоните Боаша, все зло от него.
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    sampos
    1436599149
    Да-да, русский костяк поможет, как-же. Надо только чтобы УЕФА поправку в правила футбола внесла: \"Прекратить беготню по полю и передвигаться только пешком\"! По этой части нам равных в мире нет. А для нормальных болельщиков нужен красивый и искромётный футбол, пусть хоть смотреть на 11 легионеров.
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    sampos
    1436599421
    Хоть обнародуйте сборный список из 11 российских игроков, которые смогут провести 90 мин.( не говоря о доп/времени 30мин) на поле с полной выкладкой ( без пеших переходов)?
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    ologreds
    1694997679
    numo434663
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