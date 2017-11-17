Максимов: «Аршавин не помешает «Зениту» и сборной России»

Полузащитник тульского «Арсенала» Илья Максимов выразил мнение, что хавбек «Кайрата» Андрей Аршавин помог бы нынешней сборной России.

Напомним, ранее Аршавин попал в символическую сборную чемпионата Казахстана.

– Аршавина сейчас в «Зенит» вернуть – и точно будет не хуже нынешних игроков. Хотя если они станут чемпионами, никто слова не скажет.

– Вы сказали, что Аршавин и сегодня помог бы «Зениту». Может, он и сборной не помешает?

– Почему бы и нет? Хотя у нашей команды и так неплохие перспективы.