Максимов – игрок «Арсенала»

Полузащитник Илья Максимов стал футболистом «Арсенала».

Тульский клуб подписал с игроком соглашение, рассчитанное на два года. Максимов прибудет в клуб завтра и пройдет медицинское обследование.

На протяжении своей карьеры Максимов защищал цвета «Зенита», «Кубани», «Волги» и «Крыльев Советов». Последним клубом футболиста был «Анжи», за который он выступал с 2013 года по 2016. Контракт с махачкалинцами был расторгнут минувшим летом.

В прошлом сезоне Максимов сыграл за «Анжи» 23 матча, забил шесть голов и сделал один результативный пас.