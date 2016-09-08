Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максимов – игрок «Арсенала»

8 сентября 2016, 21:45
6

Полузащитник Илья Максимов стал футболистом «Арсенала».

Тульский клуб подписал с игроком соглашение, рассчитанное на два года. Максимов прибудет в клуб завтра и пройдет медицинское обследование.

На протяжении своей карьеры Максимов защищал цвета «Зенита», «Кубани», «Волги» и «Крыльев Советов». Последним клубом футболиста был «Анжи», за который он выступал с 2013 года по 2016. Контракт с махачкалинцами был расторгнут минувшим летом.

В прошлом сезоне Максимов сыграл за «Анжи» 23 матча, забил шесть голов и сделал один результативный пас.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Арсенал Максимов Илья
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Фан666
1473365523
А когда-то подавал надежды на основу сборной. Здравствуй Тула!
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1473370381
ИЛЬЯ ВСЮ СТРАНУ ИСКОЛЕСИЛ БЕДОЛАГА
Ответить
mel.dima82
1473372397
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://u.to/08MyDw
Ответить
Rash0559
1473387325
Шило на мыло поменял, хотя шило по интереснее будет...
Ответить
Plane
1473387464
Включили в главные новости, как будто в Лондонский Арсенал перешел)))
Ответить
alexis02lion
1473387528
В Анжи при новом тренере в него не верили, а в Туле будет лидером. А что разгонять атаки и забивать кому-то надо в команде, так что очень серьёзная помощь Туле в борьбе за сохранение прописки в РФПЛ. А там может и на повышение куда-нибудь пойдёт.
Ответить
Главные новости
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
3
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
8
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
3
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
3
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
6
Все новости
Все новости
ФотоМедиаклуб подписал опорника из команды РПЛ
14:10
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
3
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
3
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
6
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
2
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
14
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
23
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
7
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+