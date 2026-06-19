ЧМ-2026. Хет-трик Дэвида позволил Канаде разгромить Катар (6:0), заканчивавший матч вдевятером

Голы: 1:0 - К. Ларин, 16; 2:0 - Д. Дэвид, 29; 3:0 - Д. Дэвид, 45+3; 4:0 - Н. Салиба, 64; 5:0 - М. Насер Аль-Манаи, 75 (в свои ворота); 6:0 - Д. Дэвид, 90+2.

Удаления: нет - Х. Ахмед, 33; А. Мадибо, 53.