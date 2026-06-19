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  • В России потребовали объяснений от ФИФА из-за неудаления Месси

В России потребовали объяснений от ФИФА из-за неудаления Месси

Сегодня, 00:32
18

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал скандал с участием Лионеля Месси на ЧМ-2026.

  • Сборная Аргентины разгромила Алжир со счетом 3:0 в 1-м туре группового этапа чемпионата мира.
  • Месси забил все три гола, два из которых после эпизода с несостоявшимся удалением.
  • Он не получил красную карточку на 31-й минуте за удар сзади открытыми шипами в область икроножной мышцы Айсса Манди.

«ФИФА должны выступить с официальным заявлением. Сказать, что на таком-то моменте ВАР допустил ошибку.

Арбитр, который занимал хорошую позицию, неправильно оценил действия Месси и не вынес никаких штрафных санкций.

И дальше они уже должны по критериям объяснить, почему это либо красная, либо желтая. Если желтая – ВАР оценил правильно и может вмешаться.

Это чемпионат мира, самое начало – никто не хочет громких скандалов», – сказал Федотов.

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Источник: «Спорт день за днем»
Чемпионат мира Интер Майами Алжир Аргентина Месси Лионель Федотов Игорь
Комментарии (18)
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subbotaspartak
1781838429
Вот оно как... требуют...
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Foxitkuban
1781842322
Пенсионер из России потребовал объяснений от главного руководящего органа в футболе. Забавно))
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rash1959
1781847510
Ну и ... этот федот, дальше всё матом-матом-матом...
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Romeo 123
1781847652
Аннулировать результат матча а гному дисквалификацию
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Странник 09
1781848605
В РПЛ своих судей отмазываем, а здесь справедливости хотим
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Garrincha58
1781849280
У него депутатско-футбольная неприкосновенность
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cska1948
1781850070
Что тут непонятного? Участие Месси в игре - это КАССА, ДОХОД от трансляций. Поэтому ему даже ЖК ни один судья не покажет. Ведь главная цель ФИФА на ЧМ - это максимально БОЛЬШАЯ прибыль, а не спортивный результат.
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Давид59
1781852478
Статья не дописана. В концовке должно было быть само обращение в ФИФА от Федотова. Если конечно заголовок не врёт.
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темирхан
1781858969
СМЕШНО!
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Good_win_ФКСМ
1781861721
мошенник, долгие годы творивший беспредел, за который должен был присесть надолго, вдруг заговорил о неких эфимерных футбольных правилах, которые сам же игнорировал)))
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