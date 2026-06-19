В России потребовали объяснений от ФИФА из-за неудаления Месси

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал скандал с участием Лионеля Месси на ЧМ-2026.

Сборная Аргентины разгромила Алжир со счетом 3:0 в 1-м туре группового этапа чемпионата мира.

Месси забил все три гола, два из которых после эпизода с несостоявшимся удалением.

Он не получил красную карточку на 31-й минуте за удар сзади открытыми шипами в область икроножной мышцы Айсса Манди.

«ФИФА должны выступить с официальным заявлением. Сказать, что на таком-то моменте ВАР допустил ошибку.

Арбитр, который занимал хорошую позицию, неправильно оценил действия Месси и не вынес никаких штрафных санкций.

И дальше они уже должны по критериям объяснить, почему это либо красная, либо желтая. Если желтая – ВАР оценил правильно и может вмешаться.

Это чемпионат мира, самое начало – никто не хочет громких скандалов», – сказал Федотов.