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  • Экс-судья Федотов – о неназначенном пенальти в пользу «Спартака»: «Тут 50 на 50»

Экс-судья Федотов – о неназначенном пенальти в пользу «Спартака»: «Тут 50 на 50»

Сегодня, 09:18
10

Бывший судья Игорь Федотов оценил решение судей не назначить пенальти в ворота хозяев в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат»«Спартак» (1:2).

  • На 65-й минуте при счете 1:1 защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл хавбеку красно-белых Руслану Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника.
  • Россиянин упал на газон. Главный арбитр игры Антон Фролов не зафиксировал нарушение. ВАР не стал предлагать ему изменить решение.

«Наступа на ахилл как такового не было, но был на край бутсы. Позиция у Фролова была открытая, он все видел и посчитал, что Литвинов мог продолжить движение, но отказался от борьбы.

Повлиял ли наступ на бутсу на игрока «Спартака» – вопрос. Это точно не повод для вмешательства ВАР, здесь все на усмотрение арбитра. А он, судя по всему, объяснил видеоассистентам, что для него это не фол.

Если бы Фролов назначил 11-метровый, ВАР бы тоже не вмешался. Кто-то посчитает, что это фол – и будет прав. Кто-то посчитает, что это не 11-метровый – и тоже будет прав. В моем понимании, данный контакт не повлиял на дальнейшее продвижение Литвинова.

Но, опять же, это не 100-процентный момент, тут 50 на 50. Я поддержу арбитра, но если ЭСК посчитает иначе, то, скорее всего, тоже будут правы. Политика ВАР изначально была именно в этом: решает арбитр в поле, и вмешиваться по любому поводу не надо», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Федотов Игорь
Комментарии (10)
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Иван Петров 1986
1785739462
Если блохастые - это фол, если Спартак - это не фол. 50 на 50.
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VPERDIV SPARTAK
1785740484
Мы тоже записали!! После второго тура Спартак плюс три очка от судьи!! Продолжаем наблюдение
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anatolich72
1785741946
Двуликий анус Федотов
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katreawd
1785741985
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Юбиляр
1785743309
Все верно - 100% для Зенита, 0% для Спартака - в среднем получаем 50% !🤣
Ответить
...уефан
1785745054
...су.ка ты, Фёдоров!...
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шахта Заполярная
1785750514
Этот свистулькин был заряжен против Спартака. А федот, да он везде федот питорский
Ответить
aaaaahhhh
1785755140
это, типа кто больше даст ?:)))))
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