Реакция Федотова на пенальти в ворота «Спартака»: «Судья поступил верно»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал момент с пенальти в матче «Ахмат» – «Спартак».

Игра проходит в эти минуты в Грозном.

В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот. Мяч в это время еще продолжал движение.

Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».

«Максименко поставил мяч и разыграл его. Ву посчитал, что ему отдали пас, и дотронулся до мяча рукой. В аналогичной ситуации у Сухого в матче «Крыльев Советов» и «Динамо» Махачкала решение не назначить пенальти признали ошибкой. Учитывая рекомендации ФИФА, это 11-метровый удар за игру рукой.

Когда Максименко поставил мяч, арбитр начал отсчитывать восемь секунд. Видимо, вратарь решил схитрить и коротко разыграть с Ву, а тот ничего не понял. В момент, когда Максименко ударил по мячу, начал работать принцип преимущества, как и при любом неправильном вводе мяча в игру. Футболисты «Спартака» поняли, что сделали что-то не так, и стали давить на арбитра. Видимо, пытались доказать, что Максименко отдал мяч Ву, чтобы тот разыграл от ворот. Но это абсолютно неважно. Как и неважно то, катился мяч или нет. Это проблема игроков, а не арбитра. По всем рекомендациям судья поступил верно», – сказал Федотов.