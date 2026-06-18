Семак высказался о паузах в матчах ЧМ-2026

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ЧМ-2026.

«У меня как у специалиста и как у болельщика не покидает мысль, что это немного больше про деньги. Больше матчей, больше денег. Разница в уровне клубов [вероятно, речь о сборных] значительная иногда, и не всегда спортивный интерес тот, который ожидают от такого уровня турнира.

Америка впереди планеты всей – именно по коммерции в спорте. И нас тоже не минует эта участь – все теснее связывается спорт с бизнесом.

Те паузы, которые делаются для того, чтобы попить воды, по сути, это дополнительная пауза для рекламы, которая тоже является источником для пополнения бюджета ФИФА.

Есть команды, которые не совсем довольны качеством газонов, условиями. То же самое касательно журналистов, которые знавали турниры, где организация и повыше. Думаю, чемпионат мира в России – один из лучших за все время проведения такого уровня турниров», – сказал Семак.