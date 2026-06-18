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Семак высказался о паузах в матчах ЧМ-2026

Вчера, 13:09
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ЧМ-2026.

«У меня как у специалиста и как у болельщика не покидает мысль, что это немного больше про деньги. Больше матчей, больше денег. Разница в уровне клубов [вероятно, речь о сборных] значительная иногда, и не всегда спортивный интерес тот, который ожидают от такого уровня турнира.

Америка впереди планеты всей – именно по коммерции в спорте. И нас тоже не минует эта участь – все теснее связывается спорт с бизнесом.

Те паузы, которые делаются для того, чтобы попить воды, по сути, это дополнительная пауза для рекламы, которая тоже является источником для пополнения бюджета ФИФА.

Есть команды, которые не совсем довольны качеством газонов, условиями. То же самое касательно журналистов, которые знавали турниры, где организация и повыше. Думаю, чемпионат мира в России – один из лучших за все время проведения такого уровня турниров», – сказал Семак.

  • На ЧМ-2026 впервые выступают 48 команд.
  • Примерно в середине каждого из таймов судьи останавливают игру на несколько минут, чтобы игроки могли попить воды.

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Источник: Спортс''
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (6)
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Taps
1781778572
Семак ещё тренер Зенита ? Удивлён ...
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zlobny_zenitos
1781779252
Про паузы понятно, это реклама и деньги...открыл Америку тоже мне. Богданыч))) А по поводу того, что там за кадром, кто об этом знает? Только слухи какие-то, про организацию, поля и т.п. Но ребята, посмотрите насколько мощно там все! Я не фанат Америки, даже скорее противник, в т.ч. и из-за политики (но стараюсь не мешать спорт с политикой, хотя они этим не брезгуют), но посмотрите какие стадионы по 70-80 тысяч, какая посещаемость, понятно, что соккер это не их, но это не меняет ситуации. часть 1
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zlobny_zenitos
1781779262
У нас на всю Россию 2 стадиона 70к+ это Лужники, реконструированные слегка и Газпром-арена многострадальная ограбленная сто раз...слава Богу к ЧМ 2018 обновились и построились арены на 30-40 тысяч, но их опять же единицы...А там блин в пустыне стоят такие арены...Спорт везде коммерция и у нас уже давно. Приводил пример с трансферными стоимостями и т.п. Тоже сплошная коммерция и реклама, но у нас почему то нет таких стадионов, нет такого интереса. Посмотрите тут же на сайте посещаемость, Италия 30к+, Германия 42к+, Франция 27к+, Испания 31к+ и у нас 13,7к средняя, а в США (не соккерной стране) 22,1к посещаемость. Вот так как то... Часть 2
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волчарик
1781779431
Футбол уже давно про деньги. И еще напрягает про национальные сборные. Европейцы загорелые, а Ариканцы сплошь родившиеся в Европе. Правда еще не ко всем относится.
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svan61
1781793152
"Разница в уровне клубов [вероятно, речь о сборных] значительная иногда..." и бла-бла-бла... Равных нашей сборной там просто нет, мы бы там уровень то повысили😉
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