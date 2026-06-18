Талалаев раскрыл главную трансферную цель «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, на подписании какого игрока сосредоточен клуб этим летом.

«Иногда я слышу, что у нас нет звeзд. Они есть – просто их недооценивают.

Хиль в 23 года боролся с Кордобой за звание лучшего бомбардира. Не получи он травму, до последнего матча это делал бы. Команда почувствовала его: если раньше в спорных моментах отдавали мяч кому-то другому, то здесь уже катили на Брайана.

А столько, сколько тащил Макс [Бориско], не тащил в РПЛ ни один вратарь. Цифры это подтверждают.

Найти нападающего в конкуренцию к Хилю – главная задача на трансферное окно. Мы, конечно, за россиянина, но цены на наших игроков такие, что «Балтике» тяжело в этой гонке участвовать.

Уже всех белорусов и киргизов посмотрели, узбеков смотрим, хотя они тоже легионеры в РПЛ», – заявил Талалаев.