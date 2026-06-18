Талалаев раскрыл главную трансферную цель «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, на подписании какого игрока сосредоточен клуб этим летом.
«Иногда я слышу, что у нас нет звeзд. Они есть – просто их недооценивают.
Хиль в 23 года боролся с Кордобой за звание лучшего бомбардира. Не получи он травму, до последнего матча это делал бы. Команда почувствовала его: если раньше в спорных моментах отдавали мяч кому-то другому, то здесь уже катили на Брайана.
А столько, сколько тащил Макс [Бориско], не тащил в РПЛ ни один вратарь. Цифры это подтверждают.
Найти нападающего в конкуренцию к Хилю – главная задача на трансферное окно. Мы, конечно, за россиянина, но цены на наших игроков такие, что «Балтике» тяжело в этой гонке участвовать.
Уже всех белорусов и киргизов посмотрели, узбеков смотрим, хотя они тоже легионеры в РПЛ», – заявил Талалаев.
- «Балтика» финишировала шестой в РПЛ с 46 очками в 30 турах.
- Талалаев возглавляет команду из Калининграда с сентября 2024 года.
- Этим летом клуб уже оформил входящие трансферы Константина Шильцова, Эдуардо Андерсона (выкуп после аренды), Максима Шнапцева и Фахда Муфи.