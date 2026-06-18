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Талалаев раскрыл главную трансферную цель «Балтики»

Вчера, 21:34
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, на подписании какого игрока сосредоточен клуб этим летом.

«Иногда я слышу, что у нас нет звeзд. Они есть – просто их недооценивают.

Хиль в 23 года боролся с Кордобой за звание лучшего бомбардира. Не получи он травму, до последнего матча это делал бы. Команда почувствовала его: если раньше в спорных моментах отдавали мяч кому-то другому, то здесь уже катили на Брайана.

А столько, сколько тащил Макс [Бориско], не тащил в РПЛ ни один вратарь. Цифры это подтверждают.

Найти нападающего в конкуренцию к Хилю – главная задача на трансферное окно. Мы, конечно, за россиянина, но цены на наших игроков такие, что «Балтике» тяжело в этой гонке участвовать.

Уже всех белорусов и киргизов посмотрели, узбеков смотрим, хотя они тоже легионеры в РПЛ», – заявил Талалаев.

  • «Балтика» финишировала шестой в РПЛ с 46 очками в 30 турах.
  • Талалаев возглавляет команду из Калининграда с сентября 2024 года.
  • Этим летом клуб уже оформил входящие трансферы Константина Шильцова, Эдуардо Андерсона (выкуп после аренды), Максима Шнапцева и Фахда Муфи.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (4)
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nizjzkow
1781809364
Кто желает поиграть с настоящим сервисом для мужиков, а не для детей. То в яндексе ищите сервис по фразе «прогноз СОТКА». Работают уже 13й год. МАТЧ ТВ о них говорил.
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Интерес
1781809490
Это трудная задача.
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Foxitkuban
1781842837
Монголия. Непаханное поле!
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zigbert
1781847501
Таджиков ещё не смотрели.
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