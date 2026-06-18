«Я настаиваю»: Галактионов призвал «Локомотив» не отпускать игрока в «Зенит»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов публично заявил о желании сохранить в составе Артема Карпукаса.

Переговоры о трансфере опорного полузащитника ведет «Зенит».

– Вы говорите про Пруцева, но есть и Карпукас. По моей информации, вероятность его ухода в «Зенит» очень велика. Что думаете о нем?

– Приоритетная цель – сохранение всего российского костяка команды. Я как главный тренер заинтересован и настаиваю на том, чтобы Карпукас остался в «Локомотиве».

Он воспитанник клуба, провел хороший отрезок, после ухода Дмитрия Баринова взял на себя большую часть лидерских качеств.

Но переговорный процесс – настолько тонкая вещь, и от нашего желания, может быть, мало что и зависит. Есть финансовые условия, есть трансферный переход и есть сумма, которая может быть заплачена.

Но очень надеюсь, что клуб и Артем продолжат сотрудничество.