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  • «Я настаиваю»: Галактионов призвал «Локомотив» не отпускать игрока в «Зенит»

«Я настаиваю»: Галактионов призвал «Локомотив» не отпускать игрока в «Зенит»

Вчера, 21:51
4

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов публично заявил о желании сохранить в составе Артема Карпукаса.

Переговоры о трансфере опорного полузащитника ведет «Зенит».

– Вы говорите про Пруцева, но есть и Карпукас. По моей информации, вероятность его ухода в «Зенит» очень велика. Что думаете о нем?

– Приоритетная цель – сохранение всего российского костяка команды. Я как главный тренер заинтересован и настаиваю на том, чтобы Карпукас остался в «Локомотиве».

Он воспитанник клуба, провел хороший отрезок, после ухода Дмитрия Баринова взял на себя большую часть лидерских качеств.

Но переговорный процесс – настолько тонкая вещь, и от нашего желания, может быть, мало что и зависит. Есть финансовые условия, есть трансферный переход и есть сумма, которая может быть заплачена.

Но очень надеюсь, что клуб и Артем продолжат сотрудничество.

  • У Карпукаса контракт с «Локо» истекает в 2027 году – сторонам не удается договориться о его продлении.
  • Артем – воспитанник железнодорожников.
  • Его статистика за главную команду: 140 матчей, 6 голов, 5 ассистов.
  • Рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Карпукас Артем Галактионов Михаил
Комментарии (4)
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nizjzkow
1781809348
Ставки на спорт для серьезных мужиков. Дети и школьники – мимо. В яндексе набираем «прогноз СОТКА». Матч ТВ о них показывал. Работают с 2013 года. Гарантии.
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Красногвардейчик
1781810364
У кого больше, тот и пан
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Garrincha58
1781844495
Да не нужен он в Зените там будет сидеть на лавке и получать бабки о чём почти все мечтают
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zigbert
1781847757
Для Локомотива это будет все таки потеря а для Зенита ненужное приобретение.
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