«Я настаиваю»: Галактионов призвал «Локомотив» не отпускать игрока в «Зенит»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов публично заявил о желании сохранить в составе Артема Карпукаса.
Переговоры о трансфере опорного полузащитника ведет «Зенит».
– Вы говорите про Пруцева, но есть и Карпукас. По моей информации, вероятность его ухода в «Зенит» очень велика. Что думаете о нем?
– Приоритетная цель – сохранение всего российского костяка команды. Я как главный тренер заинтересован и настаиваю на том, чтобы Карпукас остался в «Локомотиве».
Он воспитанник клуба, провел хороший отрезок, после ухода Дмитрия Баринова взял на себя большую часть лидерских качеств.
Но переговорный процесс – настолько тонкая вещь, и от нашего желания, может быть, мало что и зависит. Есть финансовые условия, есть трансферный переход и есть сумма, которая может быть заплачена.
Но очень надеюсь, что клуб и Артем продолжат сотрудничество.
- У Карпукаса контракт с «Локо» истекает в 2027 году – сторонам не удается договориться о его продлении.
- Артем – воспитанник железнодорожников.
- Его статистика за главную команду: 140 матчей, 6 голов, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость – 7 миллионов евро.