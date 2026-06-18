Защитник сборной России назвал свою трансферную стоимость

Игрок «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов оценил себя в 8 миллионов евро.

Это совпадает с рыночной стоимостью крайнего защитника на Transfermarkt.

– За Марио Митая, который когда‑то был твоим конкурентом, «Рома» готова предложить в районе 10 миллионов евро. Сколько же сейчас стоит Сильянов?

– Митай в порядке. Он и в «Локомотиве» был в порядке, был топом. Если Митай – 10, то я – 8 миллионов.