Защитник сборной России назвал свою трансферную стоимость

Игрок «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов оценил себя в 8 миллионов евро.
Это совпадает с рыночной стоимостью крайнего защитника на Transfermarkt.
– За Марио Митая, который когда‑то был твоим конкурентом, «Рома» готова предложить в районе 10 миллионов евро. Сколько же сейчас стоит Сильянов?
– Митай в порядке. Он и в «Локомотиве» был в порядке, был топом. Если Митай – 10, то я – 8 миллионов.
- 25-летний Сильянов в «Локо» с 2019 года.
- Его статистика за главную команду: 113 матчей, 6 голов, 5 ассистов.
- За сборную России фулбек провел 18 игр, оформив 2+1.
- Сообщалось, что он интересен «Зениту».
Источник: «Матч ТВ»