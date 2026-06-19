Губерниев еще раз прошелся по Роналду: «Дрова и есть дрова»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев объяснил свои оскорбительные слова про Криштиану Роналду.

Ранее он назвал 41-летнего форварда «поленом бесполезным».

Португалия и ДР Конго сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями.

Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.

«А что про него спрашивать? Дрова и есть дрова. Жадный, не понимающий вообще, что происходит, к сожалению.

Мы сейчас видим закат Империи. Потому что некогда величайший игрок абсолютно бесполезен для команды, играет на себя.

Его нужно срочно убирать из основы и, видимо, из раздевалки. Потому что он там ещe микроклимат портит. Все видели, как он моменты запарывал.

Тьерри Анри его критикует, это у себя в телеграм-канале опубликовал. Роналду тормозит атаки, является абсолютным балластом, и для того, чтобы Португалия рассчитывала на что-то серьeзное, его из сборной нужно убирать.

В отличие от Месси, который игрок, в высшей степени интегрированный в команду, Роналду – инородное тело. А инородное тело нужно извлекать и подальше выставлять», – сказал Губерниев.