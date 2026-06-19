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Губерниев еще раз прошелся по Роналду: «Дрова и есть дрова»

Сегодня, 01:45
18

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев объяснил свои оскорбительные слова про Криштиану Роналду.

Ранее он назвал 41-летнего форварда «поленом бесполезным».

  • Португалия и ДР Конго сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями.
  • Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.

«А что про него спрашивать? Дрова и есть дрова. Жадный, не понимающий вообще, что происходит, к сожалению.

Мы сейчас видим закат Империи. Потому что некогда величайший игрок абсолютно бесполезен для команды, играет на себя.

Его нужно срочно убирать из основы и, видимо, из раздевалки. Потому что он там ещe микроклимат портит. Все видели, как он моменты запарывал.

Тьерри Анри его критикует, это у себя в телеграм-канале опубликовал. Роналду тормозит атаки, является абсолютным балластом, и для того, чтобы Португалия рассчитывала на что-то серьeзное, его из сборной нужно убирать.

В отличие от Месси, который игрок, в высшей степени интегрированный в команду, Роналду – инородное тело. А инородное тело нужно извлекать и подальше выставлять», – сказал Губерниев.

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Источник: «Евро-футбол»
Чемпионат мира Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану Губерниев Дмитрий
Комментарии (18)
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рылы
1781824774
губошлёп, главное, чтобы ты не извлекал из своей жопы инородное тело, в виде лыжи.
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Бумбраш
1781835147
Какая "мудрая" губа...почитал,послушал и перл выдал...никчёмный кАминьтаторишка
Ответить
subbotaspartak
1781838162
Во дворе дрова, на дровах губа...
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zigbert
1781839988
От таких "дров"не отказалась бы ни одна команда РПЛ.
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Foxitkuban
1781841934
Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!
Ответить
DemSerg
1781842717
Гумно на месте комментатора))) Олдфаги поймут...
Ответить
Plyash
1781845004
Привыкли руки к лыжным палкам и вёслам , мозги соответственно , подсохли . Ну , что тут поделаешь ...
Ответить
k611
1781847048
Не ему судить
Ответить
Странник 09
1781848261
Губище для чего, чтобы тявкать
Ответить
алдан2014
1781849847
Горлопан разговорился,знает,что Роналду не узнает,тяф-тяф,тяф-тяф
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