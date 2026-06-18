Губерниев оскорбил Роналду двумя словами

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев нелицеприятно высказался в адрес Криштиану Роналду.

Португалия и ДР Конго сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями.

Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.

«Я об этом писал уже! Криш нынче полено бесполезное! На банку – и пущай другие играют!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.