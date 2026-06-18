ЧМ-2026. Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину – 4:1!

Сборная Швейцарии крупно победила Боснию и Герцеговину во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Команда Мурата Якина выиграла со счетом 4:1.

Все голы были забиты в последней четверти матча – дубль оформил Йоан Манзамби, по разу отличились Рубен Варгас, Гранит Джака и Эрмин Махмич.

Боснийцы с 80-й минуты играли вдесятером – красную карточку получил Тарик Мухаремович.

Швейцария набрала четыре очка в двух турах и возглавила группу B на чемпионате мира.

У Боснии и Герцеговины остался один балл. В этом квартете также выступают Катар и Канада.