ЧМ-2026. Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину – 4:1!

Сборная Швейцарии крупно победила Боснию и Герцеговину во втором туре группового этапа ЧМ-2026.
Команда Мурата Якина выиграла со счетом 4:1.
Все голы были забиты в последней четверти матча – дубль оформил Йоан Манзамби, по разу отличились Рубен Варгас, Гранит Джака и Эрмин Махмич.
Боснийцы с 80-й минуты играли вдесятером – красную карточку получил Тарик Мухаремович.
Швейцария набрала четыре очка в двух турах и возглавила группу B на чемпионате мира.
У Боснии и Герцеговины остался один балл. В этом квартете также выступают Катар и Канада.
Чемпионат мира. Группа B. 2 тур
Швейцария - Босния и Герцеговина - 4:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Й. Манзамби, 74; 2:0 - Р. Варгас, 84; 3:0 - Й. Манзамби, 90; 3:1 - Э. Махмич, 90+3; 4:1 - Г. Джака, 90+7 (с пенальти).
Удаления: нет - Т. Мухаремович, 80.
Источник: «Бомбардир»