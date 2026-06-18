Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЧМ-2026. Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину – 4:1!

Вчера, 23:57
4

Сборная Швейцарии крупно победила Боснию и Герцеговину во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Команда Мурата Якина выиграла со счетом 4:1.

Все голы были забиты в последней четверти матча – дубль оформил Йоан Манзамби, по разу отличились Рубен Варгас, Гранит Джака и Эрмин Махмич.

Боснийцы с 80-й минуты играли вдесятером – красную карточку получил Тарик Мухаремович.

Швейцария набрала четыре очка в двух турах и возглавила группу B на чемпионате мира.

У Боснии и Герцеговины остался один балл. В этом квартете также выступают Катар и Канада.

Чемпионат мира. Группа B. 2 тур
Швейцария - Босния и Герцеговина - 4:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Й. Манзамби, 74; 2:0 - Р. Варгас, 84; 3:0 - Й. Манзамби, 90; 3:1 - Э. Махмич, 90+3; 4:1 - Г. Джака, 90+7 (с пенальти).
Удаления: нет - Т. Мухаремович, 80.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026 52
Семшов назвал сборную, которая не готова к ЧМ-2026
Швейцарец Манзамби установил рекорд чемпионата мира 5
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Босния и Герцеговина Швейцария
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1781817377
***, админы, уже всех достал этот грёбаный школьник со своим серебряным прогнозом. вы нихера не делаете со спамом, только запоздало баните. не можете сами - назначьте несколько пользователей, даже спартачей. пусть они банят за вас. мою идею, чтобы новореги не могли отправлять более одного комментария в первые сутки - не приняли. если вы не понимаете, как бороться со спамом - может, стоит спросить своих же пользователей? вдруг вам накидают годных идей. просто уже достало, что куда не зайди - везде в комментариях этот долбанный спамер, активизировавшийся во время ЧМ. и раз вы не справляетесь - то делегируйте это другим. выборы проведите, кому можно разрешить раздавать баны и удалять спам. пс: швейцарию с победой.
Ответить
tiskaewevg
1781820051
Комментарий скрыт модератором
Ответить
zigbert
1781846938
Часовой механизм отлажен.Мурат держит марку.
Ответить
FFR
1781850587
Поздравляем Мурата Якына с убедительной победой!
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
52
У 57-летнего Мостового родился сын
20:44
4
ФотоАдиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин
20:02
1
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
19:55
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин
19:31
8
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
11
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
7
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Все новости
Все новости
Лапочкин оценил работу женщины-судьи на ЧМ-2026
20:59
Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно
20:26
1
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
20:18
2
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
11
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
7
Смородская разнесла ведущего «Матч ТВ» за слова о женщинах
17:53
16
Нигматуллин оценил игру Возиньи на ЧМ-2026 – на 40-летнего вратаря Кабо-Верде подписались 14 миллионов людей
17:40
2
Президент Аргентины отреагировал на новость о смерти отца Месси во время ЧМ-2026
16:57
6
Ведущий «Матч ТВ» критически высказался о женщинах-судьях
16:37
19
Губерниев определил, кто лучше – Марадона или Месси
15:33
3
Сестра Роналду лайкнула пост с критикой Бруну Фернандеша
15:30
7
Назван самый красивый игрок ЧМ-2026
15:00
13
Названы сроки восстановления игрока, получившего переломы в матче ЧМ-2026
13:44
1
40-летний вратарь Кабо-Верде может рассмотреть вариант с клубом из России
12:51
5
ВидеоВедущая, заявившая о смерти отца Месси, расплакалась и публично извинилась за фейк
11:42
3
Бывший тренер Роналду в «Аль-Насре» может возглавить сборную Португалии
11:05
Коэффициенты букмекеров на матч: Германия – Кот-д'Ивуар 20 июня 2026 года
10:34
Коэффициенты букмекеров на матч: Нидерланды – Швеция 20 июня 2026 года
10:33
Аленичев объяснил, почему Месси индивидуально сильнее Роналду
10:23
2
Тренер Канады оценил разгром Катара со счетом 6:0
10:10
Агент Барбоза: «Мартинес боится заменой нанести Роналду психологическую травму»
09:48
3
Где смотреть матч Германия – Кот-д'Ивуар: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:35
Где смотреть матч Нидерланды – Швеция: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:30
Где смотреть матч Турция – Парагвай: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:28
Игрок сборной Канады догнал Месси в споре бомбардиров ЧМ-2026
09:27
1
Где смотреть матч Бразилия – Гаити: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:25
Где смотреть матч Шотландия – Марокко: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:23
Аленичев назвал Роналду «якорем»: «Его игра начинает раздражать»
09:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 