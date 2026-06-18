«Локомотив» нашел замену для Карпукаса

«Локомотив» собирается забрать полузащитника из «Ростова».

Железнодорожники сохраняют интерес к 26-летнему Алексею Миронову.

В нем видят замену для Артема Карпукаса, которого хочет приобрести «Зенит».

Ожидается, что «Локо» сделает предложение по Миронову, когда продаст Карпукаса, поскольку у клуба нет свободных денег.