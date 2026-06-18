Семак рассказал об отпуске в России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отдыхе.

– А в свободную минуту чем занимаетесь?

– У меня большая семья, много обязательств и несемейных, общественных. Как человек православный, я участвую во многих благотворительных организациях, плюс семейные вопросы. Поэтому свободного времени нет абсолютно.

Есть отпуск два раза в год. Летом бывает от 4 до 2 недель в зависимости от календаря. И зимний месячный отпуск. Путешествуем много по России, особенно сейчас. Люблю ездить на машине – Москва, Петербург, из Петербурга в Воронеж, из Воронежа на юг, Краснодарский край и дальше.

Благо дорог сейчас строят много, и они хорошие. Особенно платные дороги, на них устаешь значительно меньше. Все время вспоминаешь время, когда дорога между Петербургом и Москвой занимала гораздо больше времени, до сих пор каждый раз езжу и радуюсь, как хорошо ездить по таким дорогам.